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Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (Інфографіка)

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Як пофарбувати яйця натуральні фарбники на Великдень 2018
Як пофарбувати яйця натуральні фарбники на Великдень 2018 / 24 Канал

Зовсім не обов'язково на Великдень фарбувати яйця промисловими барвниками, які часто забарвлюють не тільки шкарлупу, а й білок. Як пофарбувати крашанки натуральними фарбниками на Великдень – читайте далі.

Окрім найпопулярнішого натурального барвника – лушпиння цибулі – в природі існує безліч барвників, які зроблять яйця не тільки святковими, а ще й безпечними на Великдень 2018.

Сайт "24" розповідає про 9 найцікавіших інгредієнтів, які точно є в кожного вдома.

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Підготовка до фарбування яєць на Пасху:

– щоб яйця не лопнули під час варіння – дістаньте їх з холодильна щонайменше за півгодини до варіння. Або можете потримати їх в холодній воді протягом 15 хвилин;

– перед самим фарбуванням добре вимийте яйця з милом. Краще використовувати для миття стару зубну щітку;

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– після того як ви пофарбуєте яйця – натріть кожне з них серветкою просоченою рослинною олією. Це надасть глянцевого блиску;

– необов'язково пофарбовані натуральними барвниками яйця мають бути однотонними. Можна обмотувати кожне рисовими зернятами, стрічками або нитками і лише тоді опускати у барвник. Так на поверхні з’являться цікаві візерунки.

Універсальна порада: краще спочатку зварити яйця, а потім їх, ще гарячими покласти в теплий відвар натуральних барвників. Так ви досягнете рівномірного зафарбовування.

Як фарбувати яйця на Великдень: фото
Як фарбувати яйця на Великдень: фото

Натуральні барвники

зелений колір: залийте 1 кілограм шпинату (свіжого або замороженого) 2 літрами води та поставте на повільний вогонь до тих пір, поки вода не стане зеленого кольору. Додайте 1 столову ложку лимонного соку та 2 столові ложки оцту. Опустіть у відвар зарання приготовлені та зварені яйця. Чим довше ви їх триматиме – тим яскравшіим буде колір.

Шпинат можна замінити на кропиву. Її можна придбати в сухому вигляді у аптеці. Пачки такої кропови вистачить на 3-4 літри води.

Яйця до великодня своїми руками
Яйця до Великодня своїми руками: спробуйте шпинат

жовтий колір: додайте 3 столові ложки куркуми та 1 столову ложку паприки на 2 літри води. У цей відвар покладіть яйця.

Щоб зробити колір ще більш насиченим – додайте у відвар 1-2 столові ложки оцту.

Великодні яйця
Великодні крашанки: як отримати насичений жовтий колір

фіолетовий колір: квіти фіалки (також можна використовувати засушені квіти) залийте гарячою водою та залиште на декілька годин настоятися до того часу, поки вода не стане фіолетового кольору. Після того покладіть у воду яйця та залиште їх на ніч.

Якщо ж до такого настою додати 1-2 столові ложки лимонного соку – то ви отримаєте приємний лавандовий колір.

темно-синій: розведіть домашнє червоне вино з водою у співвідношення 1:1, додайте 3 столові ложки оцту та 1 столову ложку солі. У цій суміші замочіть яйця.

Пасхальне яйце своїми руками
Пасхальне яйце своїми руками

від ніжно-рожевого до бузкового кольору: для такого кльору підійде одна із цих ягід – чорна смородина, полуниця, малина, журавлина, калина, чорниця. Шкаралупу вареного яйця натріть свіжою або розмороженою ягодою. І залишіть до повного висохання.

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Як зробити пасхальне яйце
Як зробити пасхальне яйце: бузкові крашанки

рожевий колір: відваріть яйця у вичавленому сокові з журавлини.

небесно-синій колір: натріть приготовані яйцям листям червоної капусти.

Красиві пасхальні яйця
Красиві пасхальні яйця: від рожевого до синього

світло-коричневий колір: зварені яйця опустіть у приготовану міцну каву. Обов’язково: кава має бути натуральною, а не розчинною. До того ж, яйця будуть мати приємний кавовий запах.

Пасхальне яйце 2017
Пасхальне яйце 2017: кава вам у поміч

помаранчевий колір: з моркви зробіть фреш. Зварені яйця опустіть в рідину щонайменше на годину. Інтенсивність забарвлення залежатиме від часу часу, який яйце пролежить у фреші.

Теги: Новини України LifeStyle Публікації Здорове харчування Здоров'я Статті Великодні свята Інфографіка паска
Джерело: 24 Канал
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