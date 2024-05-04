Великодній кошик: що обов'язково слід покласти, а що під забороною освячення

До світлого Воскресіння Христового залишаються лічені дні. Саме час підготувати великодні кошики для освячення під час богослужіння.

Вміст великоднього кошика зазвичай символічний, кожний продукт пов'язаний зі здоров'ям і благополуччям усієї родини. 24 Канал розповідає, що можна святити в церкві на Великдень, а чого класти у кошик не варто.

Дивіться також Найбільше диво перед Великоднем: що означає сходження Благодатного вогню

Що обов'язково має бути у великодньому кошику

Звісно – головна страва – це паска, яка є символом вічного життя та крашанки, які символізують життя й воскресіння.



Писанки та крашанки слід підготувати заздалегідь / Фото Unsplash

Також віряни святять:

відварені круто, очищені та розрізані на половинки яйця;

вершкове масло;

різні сири — тверді види, сир, бринзу;

м'ясні продукти — шинку, ковбасу, балик, сало;

хрін;

сіль.

У різних регіонах України до великоднього кошика можуть класти і інші продукти, як-от горіхи, сухофрукти. Однак основні продукти залишаються сталими у великодньому кошику.

Крім продуктів, у кошик потрібно покласти великодню свічку, яка символізує світло та воскресіння. Її слід запалити в храмі під час богослужіння або на вулиці під час освячення великодніх кошиків вірян.

Великодній кошик накривають вишитим рушничком. Також його можна прикрасити яскравими стрічками, гілочкою вічнозеленого дерева чи весняними квітами, які символізують вічність.

Що не можна святити на Великдень

Важливо! До великоднього кошика слід покласти стільки їжі, скільки зможуть з'їсти члени родини під час Великодня. Продукти, які були освячені в церкві, викидати заборонено.

Алкогольні напої не дозволено класти до великоднього кошика. Однак у цьому правилі є виняток — червоне церковне вино, яке символізує кров Христа. Втім, у кожному храмі можуть діяти свої порядки, варто заздалегідь дізнатися про них.