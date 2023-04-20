Йшли до церкви: на Великдень від обстрілу росіян загинула 18-річна дівчина та 17-річний хлопець

У Миколаївській області у Великдень росіяни вбили двох підлітків. Вони разом йшли освячувати паски, коли розпочався ворожий ракетний удар.

У ніч на 16 квітня російські окупанти атакували Снігурівку та довколишні населені пункти Миколаївщини. В’ячеслав Гіщак та Вікторія Воткаленко разом йшли святити паски у селі Василівка.

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Там окупанти поцілили по зруйнованому раніше магазині. Підлітки загинули на місці трагедії, всього за 50 метрів від храму.

Що відомо про загиблих

18-річна Вікторія навчалась у місцевій школі. Після закінчення 11 класу вступила до Вищого професійного училища суднобудування у Миколаєві. Вона хотіла стати кухарем. На початку війни дівчина з родиною евакуювалась до Чернівців, де працювала, щоб допомагати матері та бабусі. Коли обстрілів поменшало, родина повернулась на Миколаївщину.

"Коли Миколаївщину почали менше обстрілювати, повернулися додому. Останні два тижні Вікторія жила у Павлівці, а церква поруч – у Василівці", – розповіла тітка Тетяна.

Тетяна також пригадала останнє відео від племінниці, на якому вона усміхнена збирала великодній кошик.

Хлопець мрія повернутися додому

В'ячеслав навчався в 11 класі місцевої школи. Він разом з Вікторією йшли до сусіднього села, щоб освятити паски. Наприкінці березня 2022 року родина хлопця виїхала з Миколаївщини у Хмельницьку область, проте він дуже мріяв повернутись додому.

"Коли почалася війна, я говорила Славі, щоб їхав до мене в Італію. А він відмовлявся, казав: "Може, приїду на канікули". Він не хотів залишати батька. Після звільнення з окупації терен Миколаївщини вони повернулися додому – там родина, друзі", – згадує його тітка.

В'ячеслава та Вікторію поховали на місцевому кладовищі 18 квітня. На місце їхньої загибелі та на кладовище невинних жертв російської агресії і досі приносять квіти.

, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, загинули двоє підлітків.