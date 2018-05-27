Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
Все, наверное, читали заголовки украинских СМИ. Будто около 30 тысяч украинцев каждый месяц выезжает из страны на работу за более высокую заработную плату в Польше. Стоимость гривны низкая по сравнению с долларом США. У многих людей нет денег, которые у них были раньше.
На днях я разговаривал с бариста в новом кафе. Он был молодым, казалось бы, образованным парнем с приличными навыками английского языка. Он говорил мне со странными нотками в голосе, которые я иногда слышу, когда тема работы поднимается здесь, в Украине:
В Украине нет возможностей – слишком много коррупции.
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Я спросил: "А в чем конкретно проблема?". На что и получил ответ: "Меня интересуют искусство и скейтбординг". Мне показалось, что это интересное дополнительное хобби, поэтому продолжил: "Что ты сделал в этой сфере?" на что получил честный ответ: "Ничего."
Я не стал спрашивать его, почему. Я просто сказал:
У тебя есть кое-что, что может помочь – образование и хороший Wi-Fi.
"Какое имеет отношение ко всему этому Wi-Fi?", – с недоумением ответил бариста.
Если бы у него была вдохновляющая история, чтобы послушать ...
Я знаю парня по имени Илья, который работал в правительстве здесь, в Киеве. Илья изо всех сил старался пережить каждый день, корчась в муках, выражаясь фигурально, живя только по выходным. Он ненавидел каждый день, проведенный на работе. Дело в том, что Илья тратил большую часть своего времени на работу. По сути, он ненавидел свою жизнь, пока усердно трудился целыми днями.
Илья чемно тянул лямку на своей работе, пока в один момент просто не здался. Однажды ему просто показалось, что он сейчас потеряет свою душу, как старая Лада рискует потерять коробку передач во время езды.
В результате Илья сказал своим друзьям и семье, что он уходит из своей безопасной работы, чтобы стать художником и заниматься этим полноценно, целыми днями. Он всегда испытывал страсть к искусству. Но как кто-то может в Украине заработать деньги на искусстве? И это именно тот вопрос, который собирались задать все вокруг. Я уверен, что вы можете представить их реакцию.
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Как же было нереалистично то, как звучали его амбиции. Но Илья был прагматичным реалистом и знал, что украинский рынок не собирается платить ему столько, сколько он захочет. Поэтому он использовал образование, которое ему дали. У него был быстрый Wi-Fi и он знал, что география больше не имеет значения, и что мир будет его рынком... Все, что оставалось – выяснить, как найти клиентов.
Проведя часы перед экраном компьютера, он нашел Etsy.com – онлайновый рынок, где он мог продавать свое искусство. Этот цифровой рынок не связан со значением гривны, плохой политикой или коррупцией, зато – с миром. И получив доступ к этому сайту: у Ильи огромное конкурентное преимущество, живя в Украине.
Почему? Илья может легко продать свое искусство по двум причинам: он делает прекрасное картины, а его цены намного ниже, чем у его конкурентов. Многие из художников в Америке или Западной Европе не могут конкурировать с ним, потому что их расходы на проживание в 3 или 4 раза, или, может быть, в 8 раз выше, чем у Ильи. Они не могут предложить то качество или ценность, которые делает мой друг.
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Клиентам из Северной Америки, Западной Европы и во всем мире не важно, откуда приходит художник: им нравится ли не нравится произведение искусства, особенно если цена привлекательна.
И даже при том, что цена произведений Ильи ниже, чем у западных художников, автор этих картин может жить лучше, чем его конкуренты, продавая всего пару картин в месяц – образ жизни, который он не мог бы позволить себе, живя в Сан-Франциско или Лондоне, делая то же самое.
У Ильи есть подруга, которая мечтает о детях в близжайшем будущем. И он не хочет никуда уезжать для этого; он выяснил, что ему лучше оставаться в Украине, делая то, что он любит. Кроме того, у него есть друзья и семья, с которыми он не хочет прощаться. Он использовал шанс и создал умный способ остаться в Украине и процветать.
История Ильи – лишь одна из многих успешных бизнес-историй, которые я слышал, живя в Киеве.
Чтобы быть предельно ясным, я не говорю, что Интернет – это панацея от всех проблем с занятостью. Люди во многих профессиях, такие как разнорабочие, работники газовой промышленности или специалисты в области здравоохранения, вряд ли найдут решение в Интернете. И Интернет определенно не решит пенсионную проблему.
Некоторые отрасли промышленности выглядят совершенно мрачными в Украине, но есть много возможностей, которых не было всего несколько лет назад. И, в отличие от нескольких лет назад, география больше не имеет значения.
Многие из этих новых перспектив можно найти не на традиционных рабочих местах. И это то, что нужно, чтобы преуспеть... Думая нетрадиционными способами, продолжая искать новые возможности и смотреть на мир как на рынок вместо нации. Использовать все возможности в ваших интересах.
Этому бариста, с которым я встретился, и для многих молодых людей с такими интересами, как искусство и скейтбординг, мир – это ваша устрица. Деньги и коррупция больше не являются препятствиями. Потому что страна, в которой вы живете, не имеет такого значения, как раньше...
Вместо этого успех определяется идеями, исполнением и драйвом.
Это нелегкое путешествие, но такие компании, как Etsy и другие, не заботятся о том, откуда вы, – их волнует только то, что вы создаете. Используйте это образование и Wi-Fi для соединения с миром. Если вы талантливы и упорны, мир вознаградит вас, и при этом вы будете продолжать жить в Украине.
У меня есть еще несколько примеров, а если вам это интересно, пишите в комментариях, я напишу еще несколько статей о возможностях в Украине.
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