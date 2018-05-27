Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину

Все, наверное, читали заголовки украинских СМИ. Будто около 30 тысяч украинцев каждый месяц выезжает из страны на работу за более высокую заработную плату в Польше. Стоимость гривны низкая по сравнению с долларом США. У многих людей нет денег, которые у них были раньше.

На днях я разговаривал с бариста в новом кафе. Он был молодым, казалось бы, образованным парнем с приличными навыками английского языка. Он говорил мне со странными нотками в голосе, которые я иногда слышу, когда тема работы поднимается здесь, в Украине:

В Украине нет возможностей – слишком много коррупции.

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Я спросил: "А в чем конкретно проблема?". На что и получил ответ: "Меня интересуют искусство и скейтбординг". Мне показалось, что это интересное дополнительное хобби, поэтому продолжил: "Что ты сделал в этой сфере?" на что получил честный ответ: "Ничего."

Я не стал спрашивать его, почему. Я просто сказал:

У тебя есть кое-что, что может помочь – образование и хороший Wi-Fi.

"Какое имеет отношение ко всему этому Wi-Fi?", – с недоумением ответил бариста.

Если бы у него была вдохновляющая история, чтобы послушать ...

Я знаю парня по имени Илья, который работал в правительстве здесь, в Киеве. Илья изо всех сил старался пережить каждый день, корчась в муках, выражаясь фигурально, живя только по выходным. Он ненавидел каждый день, проведенный на работе. Дело в том, что Илья тратил большую часть своего времени на работу. По сути, он ненавидел свою жизнь, пока усердно трудился целыми днями.



Мой друг, Илья

Илья чемно тянул лямку на своей работе, пока в один момент просто не здался. Однажды ему просто показалось, что он сейчас потеряет свою душу, как старая Лада рискует потерять коробку передач во время езды.

В результате Илья сказал своим друзьям и семье, что он уходит из своей безопасной работы, чтобы стать художником и заниматься этим полноценно, целыми днями. Он всегда испытывал страсть к искусству. Но как кто-то может в Украине заработать деньги на искусстве? И это именно тот вопрос, который собирались задать все вокруг. Я уверен, что вы можете представить их реакцию.

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Как же было нереалистично то, как звучали его амбиции. Но Илья был прагматичным реалистом и знал, что украинский рынок не собирается платить ему столько, сколько он захочет. Поэтому он использовал образование, которое ему дали. У него был быстрый Wi-Fi и он знал, что география больше не имеет значения, и что мир будет его рынком... Все, что оставалось – выяснить, как найти клиентов.

Проведя часы перед экраном компьютера, он нашел Etsy.com – онлайновый рынок, где он мог продавать свое искусство. Этот цифровой рынок не связан со значением гривны, плохой политикой или коррупцией, зато – с миром. И получив доступ к этому сайту: у Ильи огромное конкурентное преимущество, живя в Украине.



Одна из картин Ильи

Почему? Илья может легко продать свое искусство по двум причинам: он делает прекрасное картины, а его цены намного ниже, чем у его конкурентов. Многие из художников в Америке или Западной Европе не могут конкурировать с ним, потому что их расходы на проживание в 3 или 4 раза, или, может быть, в 8 раз выше, чем у Ильи. Они не могут предложить то качество или ценность, которые делает мой друг.



Одна из картин Ильи

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Клиентам из Северной Америки, Западной Европы и во всем мире не важно, откуда приходит художник: им нравится ли не нравится произведение искусства, особенно если цена привлекательна.

И даже при том, что цена произведений Ильи ниже, чем у западных художников, автор этих картин может жить лучше, чем его конкуренты, продавая всего пару картин в месяц – образ жизни, который он не мог бы позволить себе, живя в Сан-Франциско или Лондоне, делая то же самое.

У Ильи есть подруга, которая мечтает о детях в близжайшем будущем. И он не хочет никуда уезжать для этого; он выяснил, что ему лучше оставаться в Украине, делая то, что он любит. Кроме того, у него есть друзья и семья, с которыми он не хочет прощаться. Он использовал шанс и создал умный способ остаться в Украине и процветать.



Одна из картин Ильи

История Ильи – лишь одна из многих успешных бизнес-историй, которые я слышал, живя в Киеве.

Чтобы быть предельно ясным, я не говорю, что Интернет – это панацея от всех проблем с занятостью. Люди во многих профессиях, такие как разнорабочие, работники газовой промышленности или специалисты в области здравоохранения, вряд ли найдут решение в Интернете. И Интернет определенно не решит пенсионную проблему.



Одна из картин Ильи

Некоторые отрасли промышленности выглядят совершенно мрачными в Украине, но есть много возможностей, которых не было всего несколько лет назад. И, в отличие от нескольких лет назад, география больше не имеет значения.

Многие из этих новых перспектив можно найти не на традиционных рабочих местах. И это то, что нужно, чтобы преуспеть... Думая нетрадиционными способами, продолжая искать новые возможности и смотреть на мир как на рынок вместо нации. Использовать все возможности в ваших интересах.

Этому бариста, с которым я встретился, и для многих молодых людей с такими интересами, как искусство и скейтбординг, мир – это ваша устрица. Деньги и коррупция больше не являются препятствиями. Потому что страна, в которой вы живете, не имеет такого значения, как раньше...

Вместо этого успех определяется идеями, исполнением и драйвом.

Это нелегкое путешествие, но такие компании, как Etsy и другие, не заботятся о том, откуда вы, – их волнует только то, что вы создаете. Используйте это образование и Wi-Fi для соединения с миром. Если вы талантливы и упорны, мир вознаградит вас, и при этом вы будете продолжать жить в Украине.

У меня есть еще несколько примеров, а если вам это интересно, пишите в комментариях, я напишу еще несколько статей о возможностях в Украине.

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