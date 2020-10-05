Генеральний прокурор Ірина Венедіктова може переїхати на державну дачу у Конча-Заспу. Річ у тім, що днями вона пообіцяла виїхати з президентської резиденції на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця".

Про ймовірний переїзд Венедіктової пише Bihus.Info з посиланням на власні джерела. Для генерального прокурора нібито готують іншу державну дачу – у Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.

Раніше Венедіктова переїхала до президентської резиденції у Пущі-Водиці: що про це відомо

Йдеться про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. Цей будинок відноситься до 2 класу комфорту, де вартість оренди квадратного метра на рік становить 2 350 гривень 46 копійок. Площа будинку, який нібито передають Венедіктовій, становить 129,2 метра квадратних.



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Журналісти порахували, що оренда цього будинку обійдеться родині генпрокурора у 303 тисячі гривень на рік, тобто трохи понад 25 тисяч гривень на місяць.

За таку ціну можна орендувати двокімнатну квартиру у центрі столиці.

У випадку з орендою на території ДУСівської "Конча-Заспи" мовиться про цілий окремий будинок у закритому комплексі фактично посеред лісу, цілодобову безкоштовну державну охорону та власний пляж,

– йдеться у розслідуванні.

Втім, остаточну вартість оренди будинку можна буде побачити лише в договорі, якщо переїзд таки відбудеться.

Окрім основного будинку на території ділянки є ще одне приміщення – менший за розміром будиночок. Це може бути баня або гараж, чи навіть будинок для гостей.



Документ, що потрапив у розпорядження журналістів

Цікаво, що у документах, які є в розпорядженні журналістів-розслідувачів, про це приміщення не згадується.

Зверніть увагу! На території Конча-Заспи в кількасот метрах від будинку №79 розташована резиденція Володимира Зеленського.

Що відомо про теперішнє місце проживання Венедіктової: