Кисельов та Скабєєва вважаються чи не найголовнішими рупорами російської влади та кремлівської пропаганди.

До теми "Війна проти України – лише початок": в Офісі Президента показали загарбницькі наративи Росії

Вони роками прикривали російську агресію та спотворювали реальність, поливаючи брудом українців. Наразі вони підтримують криваву війну Росії проти України та продовжують брехати своїм глядачам про "спєцапєрацию" та міфічних українських нацистів.

Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні.

Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо,

– написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці.

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