Венедіктова підписала підозру Іващенку, якого росіяни називають "главою адміністрації" Маріуполя

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру колаборанку Костянтину Іващенку з ОПЗЖ. Саме його окупанти називають "главою адміністрації" Маріуполя.

Такими "повноваженнями" зрадника наділив ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Так званий "указ" написали на звичайному папірці.

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Реакція прокурорів – підозра у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Прокурори та слідчі СБУ встановили, що цей суб'єкт вирішив допомогти росіянам забезпечити діяльність окупаційної адміністрації держави-агресора на території Маріуполя,

– заявила Венедіктова.

За її словами, "висування" його в псевдоголови псевдоадміністрації міста відбулося в одній з небагатьох шкіл, які не пошматували бомби його російських "хазяїв".

Ба більше, Іващенко роздавав інтерв'ю російським ЗМІ, де підтримав дії ворога. Він насмілився заявляти, що звертався до ЗСУ, щоб ті склали зброю і не чинили опір загарбникам.

"Буде сидіти, відповість по всій суворості, нічого не забудемо, нічого не пробачимо. Звісно, якщо з доводами прокурорів погодиться компетентний незалежний суд", – запевнила генпрокурорка.

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