Венедіктова порушила справи стосовно трьох нардепів, двоє з них – "слуги народу", – ЗМІ

В українських ЗМІ вранці 17 грудня з'явилася інформація про те, що в Офісі генпрокурора порушили кримінальну справу проти 3 народних депутатів. Їх нібито звинувачують у неправдивому декларуванні.

У Нацагенстстві з питань запобігання корупції виявили порушення у деклараціях нардепів Михайла Забродського, Олександра Куницького та Миколи Кириченка.

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Які порушення НАЗК виявила у деклараціях

За даними НАЗК, нардеп від "Слуги народу" Микола Кириченко вніс у декларацію дані з порушенням. Їхня сума становить 1,3 мільйона гривень. У його колеги по партії Олександра Куницького порушень зібралось на 2,3 мільйона.

Водночас депутат від "Європейської Солідарності" Микола Забродський не вніс до декларації житловий будинок вартістю 1,54 мільйона гривень.

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За даними ЗМІ, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова порушила кримінальну справу проти Кириченка, Куницького та Забродського. Журналісти 24 каналу уточнюють цю інформацію в Офісі генпрокурора.