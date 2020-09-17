Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік. Це потрібно для того, щоб не допустити зменшення заробітної плати прокурорів удвічі.

Вона закликала Шмигаля та керівників профільних комітетів під час розгляду законопроєкту в парламенті виключити "дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів". Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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На думку Венедіктової, проєкт вводить "штучно визначену" розрахункову величину – прожитковий мінімум для обрахування посадових окладів прокурорів. Установлений для прокурорів розмір складає 1000 грн і, за твердженням генпрокурорки, є в порівнянні з працівниками інших державних органів більш ніж удвічі нижчим.

Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів та можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність,

– зазначила генпрокурорка.

Вона додала, що це ставить під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому.

Зауважимо, що у січні 2020 року уряд підвищив оклад генпрокурора у понад 2,5 раза. Тепер він становить понад 93 тисячі гривень. Загалом підвищення зарплат передбачили для всіх прокурорів.



Зарплати у прокуратурі / Інфографіка 24 каналу