"Президент ухвалив правильне рішення": нардеп про підґрунтя звільнення Федорова та Сирського

Відставка міністра оборони Михайла Федорова спричинила хвилю мітингів в українських містах. Протестувальники вимагали не лише повернення Федорова на посаду, але й звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якого зрештою усунув Володимир Зеленський. Водночас важливі деталі щодо цієї ситуації залишились за лаштунками.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що передувало звільненню міністра оборони. Він пояснив, у чому саме полягав конфлікт між міністром оборони та головнокомандувачем.

Були потрібні кадрові рішення

Веніславський зауважив, що на тлі звільнення міністра оборони і головнокомандувача існує багато конспірологічних версій. Проте ключова проблема полягає в тому, що у них існувало різне бачення і стратегії, і тактики ведення війни.

Міністр оборони вважав, що головнокомандувач не так, як треба, з погляду логіки пана Федорова, використовує потенціал наших Збройних Сил і його треба змінювати в тому чи іншому напрямку. Але воюють у цьому випадку Збройні Сили і командує ними головнокомандувач. У міністра немає повноважень втручатися в оперативне ведення бойових дій. І відповідно на цьому тлі виникали дуже тривалі дискусії,

– пояснив народний депутат.

Причому вони мали не лише персональний зміст, коли висловлювали свою думку сам на сам. Ці дискусії, за його словами, також продовжувалися і на ширших заходах, зокрема, на засіданнях Ставки.

Веніславський розповів, що передувало звільненню Федорова: дивіться відео

Тому коли повстало питання про перезавантаження Кабінету міністрів України і на засіданні фракції народні депутати дискутували з приводу ухвалення рішення щодо міністра оборони, президент Зеленський зробив важливу заяву. Він, як відзначив Веніславський, прямо сказав, що недопустимо у воюючій країні протистояння між двома ключовими посадовими особами, які відповідають за сектор безпеки і оборони. Один воює, інший забезпечує можливість воювати. І коли між ними точаться суперечки, які мають деструктивний характер, необхідно, безперечно, ухвалювати кадрові рішення.

Президент абсолютно правильно ухвалив рішення про звільнення насамперед міністра оборони. Хоча я дуже добре ставлюся до Михайла Федорова і вважаю, що йому потрібно було дати хоча б рік для того, щоб він здійснив усе, що обіцяв, і продемонстрував, чи зможе реалізувати свої плани. Хоча з цього питання також є багато скепсису у моїх колег з Комітету національної безпеки, оборони та розвідки,

– підкреслив він.

За свою каденцію народні депутати бачили вже п'ять міністрів оборони, і якогось кардинально нового підходу в тих планах, які заявлялися цією командою міністерства, не було. Вони повторювали, вважає член Комітету ВРУ з питань безпеки, те, що вже пропонували і попередні міністри оборони, і команди Міністерства оборони.

"Але, попри все це, інноваційний напрямок діяльності пана Федорова і команди міністерства мені дуже імпонував. Їм потрібно було б дати можливість це закінчити. Проте є одне важливе "але": у воюючій країні недопустимий такий конфліктний стиль взаємовідносин. Тому президент ухвалив рішення звільнити міністра оборони", – сказав нардеп.

Чи може Федоров повернутися на свою посаду?

Водночас, на його думку, звільнення головнокомандувача під впливом вимог протестувальників, – це нонсенс.

Розумію, що це – непопулярні речі, і мене за це критикують і навіть мені погрожують. Проте саме головнокомандувач забезпечує стабільність нашої лінії фронту і не дозволяє ворогу реалізувати свої цілі і завдання,

– зауважив він.

Однак, з його слів, президент на фракції сказав, що перший крок – звільнення міністра оборони, а другий крок – розв'язання питання з військовим керівництвом. Напевно, саме протестні настрої підштовхнули його до швидшого ухвалення рішення щодо звільнення головнокомандувача.

Попри те, що я вважаю, що це було неправильне рішення, але зараз у нас є один правильний шлях – згуртуватися довкола нового головнокомандувача Михайла Драпатого, допомагати йому робити все можливе і неможливе для того, щоби не допустити погіршення на лінії фронту. А ще краще – демонструвати позитивну динаміку, і наш комітет буде йому в цьому всіляко допомагати,

– наголосив Федір Веніславський.

Він припустив, що ймовірність повернення Михайла Федорова на свою посаду навіть під впливом протестних настроїв є практично неможливою. Тому що не можна в умовах війни вимагати ухвалювати такі рішення на емоційному тлі. Існує розуміння реальних загроз, небезпеки, і тому президент ухвалив саме такі рішення, і маємо всі його поважати і виконувати.

Він додав, якщо буде внесено кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони, народні депутати його підтримають для того, щоб забезпечити сталість безпекової складової всієї держави.