1 липня Андрій Костін підписав наказ про звільнення свого заступника – Дмитра Вербицького. На сайті Офісі генпрокурора зазначається, що чиновник сам забажав покинути посаду.

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Що передувало

Раніше журналісти "Схем" оприлюднили "цікаву" інформацію про майновий стан тепер вже колишнього заступника генпрокурора. Спершу вони з'ясували, що посадовець проживає в будинку у київському елітному котеджному містечку "Коник". Увагу привернув той факт, що помешкання придбав його племінник за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою в 6 разів вартістю.

Тоді через тиждень після виходу цього розслідування НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького.

У червні "Схеми" оприлюднили новий сюжет про Вербицького. Цього разу він стосувався його дівчини – Христини Ільницької. Журналісти встановили, що жінка володіє дороговартісним будинком у тому самому елітному котеджному містечку "Коник" в Києві. Вона придбала будинок у травні 2024 року за майже 2 мільйони гривень, тим часом як його ринкова ціна у 14 разів більша. Водночас офіційний дохід не дозволяв Ільницькій робити такі розкішні покупки.

Відомо, що перед купівлею котеджу, Ільницька у лютому цього року обзавелася новеньким Porsche за 4 мільйони гривень. Саме на ньому вона разом із Вербицьким пересувалася у день придбання будинку.