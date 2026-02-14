Українські військові звільнили Вербове, але росіяни продовжують наступати, – DeepState
- Сили Оборони України відбили Вербове в Дніпропетровській області, повернувши його під свій контроль.
- Російські війська продовжують наступальні дії, зокрема, просунулися в Ступочках та поблизу Закітного на Донеччині.
Попри активні наступальні дії росіян на деяких ділянках фронту, українські оборонці також мають успіхи. Відомо, що Вербове на Дніпропетровщині знову під контролем Сил оборони.
ЗСУ почали контрнаступати. Про це пишуть аналітики DeepState.
Що відомо про ситуацію на фронті?
Сили оборони звільнили Вербове, що знаходиться у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Вербове, з якого відкинули окупантів: дивіться на карті DeepState
Попри успіхи Збройних сил України, ворог також не полишає спроб просунутися та активно намагається окуповувати українські території. Зокрема, росіяни просунулися у Ступочках, що належить до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області та поблизу Закітного, що біля Лиману.
Аналітики ISW також повідомляли, що українські сили проводять локальні контратаки біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Блокування терміналів Starlink і Telegram ускладнило зв'язок для російських військ – цим і намагаються скористатися Сили оборони.
Чого прагнуть досягнути росіяни на полі бою?
Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пояснив 24 Каналу, що Росія готує весняний наступ, накопичивши 100 тисяч резервів, але це не гарантує стратегічного успіху через зниження якості військ. Основні зусилля Росії можуть бути зосереджені на Покровсько-Мирноградській агломерації, але це буде радше розвідка боєм, а не масштабний прорив.
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів про плани Росії на весну 2026 року, акцентуючи на тому, що є три завдання, які вони намагаються виконати. Росія погрожує використанням ракет "Орешник" з ядерним зарядом як засіб політичного впливу, хоча ймовірність реального застосування ядерної зброї є малоймовірною