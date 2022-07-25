Чимало переселенців в Україні не отримали виплат: Верещук пояснила, що робити

Багато переселенців в Україні досі не отримали допомоги від держави. Ірина Верещук розповіла, що робити в такому випадку.

Загалом держава витратила вже 17 мільярдів гривень на виплати переселенцям. Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Масований обстріл Дніпропетровщини, майже 40 тисяч знищених ворогів: основне за 152 день війни

Слід телефонувати на гарячу лінію

Ірина Верещук каже, що бувають затримки з виплатами переселенцям або вони здійснюються частково. Для того, щоб зрозуміти точну причину й вирішити проблему, слід зателефонувати в міністерство з питань реінтеграції на гарячу лінію "1548".

Ми у кожному разі розберемося, у чому причина. Є такі причини, коли люди зареєструвалися в "Дії", а та не передала до органів соціального захисту такі дані, і це десятки тисяч людей. Ми централізували такі виплати, і міністерство соцполітики їх виплачує,

– розповіла міністерка.

Бувало й так, коли люди неправильно оформили документи, але думали, що з ними все гаразд. Їм до того ж на місці могли теж не сказати. І так вони кілька місяців чекають даремно.

В Україні майже 3 з половиною мільйона переселенців

3,4 мільйона українців зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Міжнародні організації з міграції дають дані – 6,2 мільйона українців, показуючи статистику з 2014 року,

– каже Ірина Верещук.

Вона додає, що це приблизно 14 відсотків від загальної кількості населення України.

Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 24 липня: відео