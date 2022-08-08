Розширення санкцій проти росії: Верховна Рада рекомендує президентський проєкт

Володимир Зеленський рекомендував схвалити рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції. Обмеження стосуватимуться росіян та осіб, які з ними пов'язані.

Верховна Рада 8 серпня постановила затвердити проєкт постанови №7640 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації".

До теми У ВР зареєстрований санкційний проєкт з наймасштабнішим списком росіян, – нардеп Микола Люшняк

Санкції діятимуть впродовж 10 років і не стосуватимуться росіян, які мешкають в Україні законно.

Мовиться про такі обмеження:

заборона виводити капітал з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;

зупинка дозволів користуватися надрами;

заборона приватизувати чи орендувати держмайно;

заборона на публічних закупівель;

заборона російських суден та літаків;

зупинка видачі готівки та платіжних карток особам, пов'язаним з росією;

заборона купувати цінні папери від російських емітентів;

заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в Росію;

заборона передавати технології та права інтелектуальної власності в Росію;

заборона набувати права власності на землю для осіб, пов'язаних з агресором.

Санкції за ядерний тероризм

росіяни 5 серпня обстріляли Запорізьку АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав світ запровадити санкції проти ядерної галузі окупантів.

"Вся ядерна галузь росії має опинитися під санкціями, а сама росія – у списку країн-спонсорів тероризму", – наголосив Єрмак.

Зверніть увагу – ядерний тероризм росіян: дивіться відео