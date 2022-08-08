Розширення санкцій проти росії: Верховна Рада рекомендує президентський проєкт
Джерело:Верховна Рада
Володимир Зеленський рекомендував схвалити рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції. Обмеження стосуватимуться росіян та осіб, які з ними пов'язані.
Верховна Рада 8 серпня постановила затвердити проєкт постанови №7640 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації".
До теми У ВР зареєстрований санкційний проєкт з наймасштабнішим списком росіян, – нардеп Микола Люшняк
Санкції діятимуть впродовж 10 років і не стосуватимуться росіян, які мешкають в Україні законно.
Мовиться про такі обмеження:
- заборона виводити капітал з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;
- зупинка дозволів користуватися надрами;
- заборона приватизувати чи орендувати держмайно;
- заборона на публічних закупівель;
- заборона російських суден та літаків;
- зупинка видачі готівки та платіжних карток особам, пов'язаним з росією;
- заборона купувати цінні папери від російських емітентів;
- заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в Росію;
- заборона передавати технології та права інтелектуальної власності в Росію;
- заборона набувати права власності на землю для осіб, пов'язаних з агресором.
Санкції за ядерний тероризм
росіяни 5 серпня обстріляли Запорізьку АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав світ запровадити санкції проти ядерної галузі окупантів.
"Вся ядерна галузь росії має опинитися під санкціями, а сама росія – у списку країн-спонсорів тероризму", – наголосив Єрмак.
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