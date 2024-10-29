Рада ухвалила в цілому законопроєкт про угоди зі слідством

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про угоди зі слідством. Документ передбачає введення нової статті, яка дозволить у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення, ніж цього вимагає кодекс.

Мова про законопроєкт №12039. Його в цілому підтримали сьогодні, 29 жовтня, у Раді, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Цей текст підтримали і САП і НАБУ. Як уточнив Железняк, документ також відповідає нашим міжнародним зобов'язанням.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт водить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:

за нетяжкі злочини – від 20 тисяч до 120 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (НМДГ),

за тяжкі злочини – від 120 тисяч до 6 мільйонів НМДГ.

за особливо тяжкі злочини – від 270 тисяч до 12 мільйонів НМДГ

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув'язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

"Закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan. На 4 мільярда євро", – додав депутат.