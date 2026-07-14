Верховна Рада відправила Свириденко у відставку

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади Прем'єр-міністра України. Це означає відставку усього складу Кабміну.

Про це стало відомо з пленарного засідання ВРУ.

Що відомо про відставку уряду Свириденко?

Парламент підтримав постанову про відставку уряду Юлії Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

Тимчасовим очільником уряду тепер стане віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згодом Свириденко оприлюднила допис у своєму телеграмі, додавши фото з зали Верховної Ради.

Дякую всім за підтримку. За честь було працювати для України!

– написала експрем'єр-міністерка.

Свириденко пробула по посаді прем'єра трохи менше ніж рік – з 17 липня 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше анонсував нову політичну стратегію України. Вона потребувала кадрових змін, зокрема оновлення Кабміну. Тому Свириденко запропонували очолити напрямок співпраці з одним із ключових партнерів.

Майбутнім очільником уряду джерела 24 Каналу називали голову правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти" Сергія Корецького. З ним Володимир Зеленський також проводив розмову.