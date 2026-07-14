Верховна Рада відправила Свириденко у відставку
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади Прем'єр-міністра України. Це означає відставку усього складу Кабміну.
Про це стало відомо з пленарного засідання ВРУ.
Що відомо про відставку уряду Свириденко?
Парламент підтримав постанову про відставку уряду Юлії Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів.
Тимчасовим очільником уряду тепер стане віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згодом Свириденко оприлюднила допис у своєму телеграмі, додавши фото з зали Верховної Ради.
Дякую всім за підтримку. За честь було працювати для України!
– написала експрем'єр-міністерка.
Свириденко пробула по посаді прем'єра трохи менше ніж рік – з 17 липня 2025 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше анонсував нову політичну стратегію України. Вона потребувала кадрових змін, зокрема оновлення Кабміну. Тому Свириденко запропонували очолити напрямок співпраці з одним із ключових партнерів.
Майбутнім очільником уряду джерела 24 Каналу називали голову правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти" Сергія Корецького. З ним Володимир Зеленський також проводив розмову.