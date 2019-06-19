Дмитро Тимчук трагічно загинув у Києві 19 червня від вогнепального поранення. У ході засідання Ради депутати вшанували пам'ять народного депутата хвилиною мовчання.

Голова парламенту Андрій Парубій, закриваючи пленарне засідання наголосив, що Дмитра Тимчука знали як великого українського патріота.

Все, що відомо: Загинув нардеп Дмитро Тимчук

"Ми знали його як великого українського патріота, підполковника запасу, координатора групи "Інформаційний спротив", який з 2014 року дуже багато зробив для висвітлення правди про російську агресію в Україні", – додав Андрій Парубій.

Від імені Верховної Ради голова парламенту висловив співчуття сім'ї, близьким і друзям Тимчука. Після цього, народні депутати вшанували пам'ять загиблого колеги хвилиною мовчання.

Спікер вирішив закрити засідання на 10 хвилин раніше.

Не бачу можливості далі продовжувати розгляд поправок (до Виборчого кодексу – ред. 24 канал). Ми продовжимо їх розгляд у четвер,

– завершив Парубій.

46-річного нардепа Дмитра Тимчука від фракції "Народний фронт" знайшли мертвим 19 червня. Наразі слідство розглядає три версії причин загибелі Тимчука: вбивство, самогубство, або необережне поводження зі зброєю.

Верховна Рада вшанувала пам'ять загиблого Дмитра Тимчука: відео

Читайте також: Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною

Що відомо про Дмитра Тимчука?Тимчук – родом з російського міста Чита. Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом.



Зокрема, Тимчук став відомим через детальне висвітлення перебігу анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистських виступів та російської диверсійної діяльності в Україні.



У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".