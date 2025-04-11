У Раді можуть зменшити кількість нардепів, – Стефанчук

В Україні можуть зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб. Це можливо у зв'язку зі скороченням чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

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Що заявив Стефанчук про зменшення кількості нардепів

За словами голови Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський ще 29 серпня 2019 року подав до Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості нардепів до 300 осіб.

Однак, попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроєкту та фактично заблокував його розгляд у Раді. Стефанчук переконаний, що це питання точно постане в українському суспільстві.

Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів,

– каже голова Верховної Ради.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що у Верховній Раді зросла кількість депутатів, які не голосують за важливі рішення, ускладнюючи ухвалення законів. Там зменшилася кількість реформаторів та збільшилася частка депутатів, які присутні в залі, але не голосують, що створює кризу в законодавчому процесі.