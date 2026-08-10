Верховний суд Росії зняв антивоєнну партію "Яблуко" з виборів до Держдуми

Верховний суд Росії ухвалив рішення про скасування реєстрації федерального списку партії "Яблуко" на майбутніх виборах до Державної думи. Ініціатором зняття опозиційної політсили виступила прокремлівська партія "Батьківщина", яку підтримали Генеральна прокуратура, Центрвиборчком та Росфінмоніторинг.

Представники "Яблука" відкидають усі звинувачення, називаючи їх абсурдними, та готуються оскаржувати цей вердикт. Про це пише російська служба BBC News.

Яким було судове засідання щодо зняття "Яблука" з виборів?

Судове засідання, відеотрансляція якого велася на сторінці Верховного суду Росії у соціальній мережі "ВКонтакте", завершилося задоволенням позову "Батьківщини".

Пресслужба "Яблука" одразу повідомила, що це рішення буде оскаржено. Зранку біля будівлі суду вишикувалася черга з людей, які прийшли підтримати опозиційну партію. За даними пресслужби, зібралося близько 500 осіб, переважно молодь, проте весь день вони провели під стінами суду, оскільки до зали засідань вдалося потрапити небагатьом.

Позовна заява "Батьківщини" щодо "Яблука" складалася з трьох основних частин. У першому блоці позивачі вказували на порушення прав інтелектуальної власності в агітаційних матеріалах. Претензії стосувалися використання пісень "Хай завжди буде сонце" та "Аби не було війни" без згоди правовласників, а також емблем інших парламентських партій.

Окремо позивачі звернули увагу на візуальний контент: вони стверджували, що заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв мав дати дозвіл на перероблення свого знімка, а фото голови ЦВК Елли Памфілової було опубліковано без вказівки автора.

Також згадувалися фотографії блогерки Вікторії Боні, кадр із фільму Сергія Бондарчука "Війна і мир" та навіть символ самого "Яблука" – голуб, який нібито був запозичений з онлайн-бібліотеки Flaticon із порушенням умов використання.

Другий блок звинувачень стосувався фінансування виборчої кампанії. У позові стверджувалося, що публікації на підтримку "Яблука" на майданчиках "іноагентів" та в закордонних соцмережах були оплачені, а їхнє просування коштувало понад 88 мільйонів рублів.

Третя частина позову містила звинувачення у підтримці "міжнародного руху ЛГБТ", визнаного в Росії екстремістським.

Представник "Батьківщини" в суді заявив, що заклик "Яблука" негайно припинити вогонь між Росією та Україною й укласти мирний договір є спробою порушити територіальну цілісність Росії.

Представник Генпрокуратури на засіданні заявив: "Є підстави для задоволення позовної заяви".

У ЦВК підтвердили "обґрунтованість" доводів щодо порушення законодавства про інтелектуальну власність. Представник Росфінмоніторингу стверджував, що на рахунки осіб із федерального списку "Яблука" та контрагентів партії "надходили гроші з іноземних джерел".

Юристи "Яблука" категорично відкинули ці звинувачення. Юрист Гаджі Алієв наголошував, що партія не отримувала коштів з іноземних джерел, а гроші переказувалися як пожертви від росіян, які, своєю чергою, отримали їх з-за кордону.

Голова партії Микола Рибаков під час виступу в суді заявив, що "Батьківщина" намагається поставити їм у провину сам факт відмінності їхньої програми від програм опонентів.

Позивач дійшов до абсурдного твердження, ніби гасло "за мир і зміни" принижує гідність тих, хто голосує за інші партії. Позивач пропонує зняти "Яблуко" з виборів, але тоді не буде можливим у Росії ідеологічне та політичне різноманіття. Фактично позивач вимагає від Верховного суду відкинути Конституцію Росії,

– сказав Рибаков.

Він додав, що список партії був зареєстрований ЦВК після перевірки всіх документів, а замість доказів позивач надав "особисті вигадки та вирвані з контексту цитати".

Кандидат із федерального списку та юрист партії Віталій Ісаков відповів на звинувачення щодо авторських прав. Він зазначив, що позивач не послався на жодну норму права, а вказані матеріали виходили задовго до старту виборчої кампанії – у 2012, 2017, 2018 та 2023 роках.

На завершення Ісаков наголосив, що за такого трактування авторського права єдиним безпечним джерелом для цитування залишаться лише закони та підзаконні акти.

Як відреагували у "Яблуці" на рішення суду?

Відреагував на рішення Верховного суду Росії голова федерального політичного комітету партії "Яблуко" Григорій Явлінський. Він заявив, що зняття з виборів партії з програмою "За мир та свободу!" без жодних реальних підстав – це "самовикриття політичної системи".

"Це рішення говорить про важливість нашої програми набагато більше, ніж будь-які офіційні результати виборів. Очевидно, що запит на мир і свободу сьогодні виявився значно сильнішим, ніж передбачала влада", – написав Явлінський.

Він також наголосив, що відсікання "Яблука" від виборів означає "відмову від діалогу з людьми, які ставлять незручні для влади питання".

Ми не згодні з ухваленим рішенням і його оскаржуватимемо. Ми розраховуємо, що апеляційна інстанція скасує рішення щодо зняття "Яблука" з виборів. Ми сподіваємося, що влада врахує суспільний запит на мир, свободу та життя без страху й змінить свою політику. Йдеться не про долю "Яблука" – йдеться про долю Росії,

– резюмував Явлінський.

Тим часом прихильники "Яблука" зустріли рішення Верховного суду про зняття партії з виборів криками "Ганьба!". Своєю чергою, працівники поліції вимагали, щоб ті, хто зібрався біля будівлі Верховного суду, розійшлися.

Ви маєте дві хвилини, щоб розійтися. Забирати вас із військкоматів потім ніхто не буде,

– прокричав один із поліцейських у гучномовець.

Прихильники партії "Яблуко" викрикували "Ганьба!" через рішення суду: дивіться відео

Що кажуть про ситуацію зі зняттям партії "Яблуко" з виборів експерти?

Електоральний експерт Андрій Бузін прокоментував позов як "звичайний політтехнологічний захід, характерний для російських виборів".

Він зазначив, що позов подав учасник із рейтингом менш як 1%, який не має шансів на перемогу.

"Позов складено в характерному стилі, що застосовується для випадків, коли аргументів не вистачає", – додав експерт.

Претензії щодо інтелектуальної власності він назвав надуманими.

"Наведені як приклади зображення голубів не є точною копією оригіналів, а позивач мав би знати, що всі голуби схожі один на одного", – зіронізував Бузін.

Звинувачення у перевищенні виборчого фонду він назвав довільними припущеннями без доказів.

Перше припущення – довільна, нічим не підтверджена оцінка витрат на розміщення матеріалів у мережі інтернет. Це відомий юридичний захід: беруться довільні розцінки на агітаційні матеріали – а в цьому випадку йдеться навіть не про агітаційні матеріали – і множаться на тираж. Друге припущення – про те, що "Яблуко" оплатило ці витрати,

– пояснив він.

Тези про екстремізм Бузін також розкритикував, зазначивши, що логіка позивача, яка прирівнює заклики до миру до порушення територіальної цілісності, є абсурдною.

Електоральний юрист Станіслав Андрейчук раніше зазначав, що саме звинувачення в порушенні авторського права є найнебезпечнішими через відсутність чітких норм у законі.

"Рішення суд ухвалюватиме однозначно не в правовому полі", – прогнозував експерт.

Що було відомо раніше?

Федеральний список "Яблука" з 269 осіб був зареєстрований 29 липня, проте найвідоміших партійців у ньому не було. Десятки представників партії втратили можливість балотуватися через справи про "екстремістську символіку" або статус "іноагентів".

Заступник голови партії Лев Шлосберг перебуває у СІЗО, а Максим Круглов засуджений на 7 років колонії за звинуваченням у "військових фейках".

Партія йшла на вибори з програмою із 43 слів, яка містила рядок "за угоду про припинення вогню, дипломатію та досягнення миру".

6 серпня голосувати за "Яблуко" закликала Юлія Навальна, але партія дистанціювалася від цієї кампанії, побоюючись зняття з виборів.

Попри це, 7 серпня "Батьківщина" подала позов, а її лідер Олексій Журавльов назвав опонентів "національними зрадниками". У "Яблуці" ці заяви назвали наклепницькими та пообіцяли подати зустрічний позов про захист ділової репутації партії.