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      Вертолетоносцы в Крыму: не более, чем пиар

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      В Крыму анонсировали строительство вертолетоносцев / Скрин из видео

      Hоссийским журналистам подтвердили, что в оккупированном Крыму, на заводе "Залив", будет заложено два универсальных корабля-дока, уже в 2020 году. Причем передача этих безымянных вертолетоносцев ВМФ запланирована на 2025 и 2026 годы.

      При этом, несмотря на достаточно масштабный информационный ажиотаж вокруг этой анонсированной закладки, подробностей о проекте кораблей нет практически никаких. Все, что известно о данном типе корабля, так это о возможности данных УДК нести от 12 до 16 вертолетов и то, что они не являются экспедиционными. И это обстоятельство весьма и весьма примечательное.

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      Дело в том, что в России традиционно любят устраивать браваду и пиар своим еще несуществующим боевым единицам, присутствие которых обусловлено лишь проектом. Например, тот же супер-эсминец проекта 23560 "Лидер", который в мечтах и фантазиях потопил уже не одну авианосно-ударную группу ВМС США, но пока даже еще не заложен. Или тот же авианосец проекта 23000Э "Шторм", который, согласно заверениям первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, озвученным в 2017 году, готовы заложить в количестве 6 единиц, но который не только так и не заложили, но и который попросту негде "закладывать".

      Что же до вертолетоносцев, то и такой проект у российских конструкторов был, и имя ему – "Прибой". Но вот в том-то и дело, УДК "Прибой" существовал исключительно в формате макета, а УДК как таковые не находились, по крайней мере, официально, на стадии технического проектирования.

      Конечно, можно предположить, что УДК проектировался все это время тайно, в строжайшей секретности. Можно. Но это крайне маловероятно, ведь если такие, и вправду требующие секретности, проекты как 23000Э, 23560 и даже почившая в бозе АС-12 "Лошарик" или "Посейдон", у всех на слуху, а их ТТХ уже давно достояние открытых источников, то с какой стати держать в тайне факт проектирования вертолетоносца?

      Вот в том-то и дело, что причин тому – нет, а, следовательно, отсутствие огласки более полной информации по УДК вызвано отсутствием проектирования как такового.

      Что же будут закладывать на заводе "Залив" в оккупированном Крыму? Воздух?

      На данном этапе, скорее всего, так и будет. Концепция вертолетоносца зародится, будет корректироваться, видоизменяться, дополняться и переделываться уже в ходе самого строительства. И в этом нет ничего необычного, ведь именно так было с БДК проекта 11711 "Иван Грен". БДК, который строился более 14 лет, а после выхода на испытания удивил всех колоссальным числом функциональных и проектных недостатков. А все потому, что за 14 лет своего строительства он неоднократно менял концепцию.

      Ну и, памятуя историю с "Иваном Греном", можно себе представить, что на выходе получится за УДК. Если еще получится, ведь озвученные сроки сдачи этих вертолетоносцев, которых нет даже на бумаге, озвучены и вправду оптимистичнее некуда – 2025 и 2026 годы.

      С другой стороны, не исключено, что данные информационные посылы осуществляются исключительно для поддержания "Залива" и создания мнимого представления о том, что без "Мистралей" обошлись – сами себе строят.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Новини Криму Анексія Криму
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