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      Двойные стандарты: Франция продолжает сотрудничать с Россией – несмотря на санкции

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      Российские истребители Су-30СМ оснащены французскими индикаторами
      Российские истребители Су-30СМ оснащены французскими индикаторами / bmpd.livejournal.com

      Доставленные в Беларусь российские Су-30СМ доказали, что Франция, невзирая на санкции, продолжает поставлять России высокотехнологичное оборудование для истребителей.

      В Беларусь была доставлена первая пара российских истребителей Су-30СМ, по контракту от 2017 года. Всего Беларусь по контракту получит 12 боевых самолетов. Но нас заинтересовал не столько сам факт поставки истребителей, которому в СМИ и так уделено достаточно внимания, а то какой аппаратурой они оснащены.

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      Дело в том, что при ближайшем и внимательном рассмотрении приземлившихся в Барановичах истребителей, можно было увидеть установленные на российские Су-30СМ французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales Group.

      Как можно видеть, поставки французского высокотехнологичного оборудования, отнюдь не двойного назначения, в Россию продолжаются, невзирая на санкции.

      Напомню, что в декабре 2018 года я писал о том, что новые Су-30СМ, поставленные в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) РФ, в частности, истребитель Су-30СМ (бортовой номер "61 красный"), который поставлялся в рамках замены устаревших МиГ-29 СМТ, был оснащен ИЛС Thales HUD 3022.

      Так же стоит напомнить, что Россия, после введения санкций пыталась заменить французское оборудование Thales Group на российские ИЛС ИКШ-1М. Но реализовать этот проект, из-за технологической отсталости так и не удалось. Похоже, проще оказалось договориться с французами о поставках в обход санкций, нежели создать свой прибор.

      Стоит отметить, что на доставленных в Барановичи Су-30СМ так же установлены французские одноосные лазерные гироскопы от "SAGEM Defense Securite", многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи Thales SMD55S и прочее оборудование.

      Таким образом, можно констатировать, что французские компании (ECA Group, Safran Aircraft Engines и др.) продолжают придерживаться двойных стандартов, сохраняя тесное сотрудничество с Россией и обеспечивая ее ВПК необходимым оборудованием.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Новини Франції Санкції
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