Є шанс повторити Харківську операцію, – Жданов про контрнаступ ЗСУ

Видання The Economist повідомило, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розраховує створити 3 армійські корпуси. Їхня чисельність нараховуватиме 60 тисяч українських захисників.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це може значно вплинути на подальший хід війни.

Дивіться також Контрнаступ ЗСУ зараз "кується" у Бахмуті, Росія втрачає потенціал, – військовий експерт

Як розділяться сили ЗСУ

Олег Жданов пояснив, що групування буде складатися з трьох корпусів, які своєю чергою матимуть шість бригад загальною чисельністю близько 20 тисяч людей.

Єдине, що наразі викликає полеміку – ці бригади будуть оснащені повністю західним озброєнням і будуть навчені НАТівським методикам ведення бойових дій,

– зосередив увагу він.

На його думку, росіяни відповідну тактику могли спостерігати лише з екранів телевізорів у той час, коли сили НАТО проходили навчання.

"Для них це буде сюрприз з нашого боку", – переконаний військовий експерт.

За його словами, Росія до того ж навіть не знає, у який спосіб це можна застосовувати на практиці.

Олег Жданов пояснив, яку тактику будуть використовувати ЗСУ для контрнаступу: дивіться відео

Повторення попередніх успіхів

Олег Жданов розказав, що все ж представники Заходу розходяться у думці щодо того, чи вистачить 60 тисяч військових для здійснення контрнаступальної операції ЗСУ.

Я думаю, що вистачить. Не потрібно лякатися цифри 400 тисяч особового складу,

– пояснив він.

Військовий експерт повідомив, що така чисельність росіян розкинулася на понад одній тисячі кілометрів від Харкова до Херсону.

"Якщо ви розділите тисячу кілометрів на 400 тисяч людей, то ви отримаєте щільність. Я вам скажу ця щільність сьогодні у кращому випадку відповідає оборонній операції, але ніяк не наступальній, яку веде РФ", – підкреслив він.

Жданов зазначив, що глибина оборони у ворога доволі маленька. До того ж росіяни зважають на місцевість, яку вони окупували. Це переважно степи та агломерації житлової забудови.

Тому є шанс, що в деякій інтерпретації ми можемо повторити Харківську операцію. Не таку блискавичну, але приблизно так,

– переконаний він.

За його словами, якщо брати армійський корпус, то цього цілком вистачить для того, щоб дійти до Азовського узбережжя.

Україна готується до контрнаступу: головне