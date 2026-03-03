Росія готує нову наступальну кампанію: ветеран війни оцінив шанси ворога на успіх

За повідомленням Інституту вивчення війни, окупанти розпочали підготовку до весняного наступу на Донеччині в напрямку Краматорська та Слов'янська. Однак такі повідомлення потрібно читати "тверезою головою".

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, зауваживши, що Україна продовжує отримувати зброю від партнерів, а ворог потерпає через відключення Starlink. Крім того, так званий весняний наступ – це черговий російський дедлайн, з яким окупанти, найімовірніше, знову матимуть проблеми.

Якими є шанси ворога на успіх цієї весни?

За словами ветерана, росіяни мають "великі" перспективи для весняної наступальної кампанії. Однак за останні місяці кількість резервів ворога на лінії фронту не збільшилась, а навпаки – зменшилась. Тому малоймовірно, що окупанти зможуть досягти суттєвих стратегічних успіхів. У 2025 році ворожа армія просунулась вглиб фронту лише на 3,5 кілометри.

Ба більше, з літа минулого року Росія мала кілька дедлайнів. Спершу Володимир Путін обіцяв усе "вирішити" за 60 днів (до 2 вересня). Згодом окупанти мали дедлайни в жовтні, листопаді, а потім й в січні та лютому цього року.

Якщо дипломатичним шляхом війна не завершиться влітку, або до цього часу не вдасться дотиснути Росію, щоб вона відмовилась від своїх цілей, ми почуємо новий дедлайн – осінь 2026 року. Тому до цього варто ставитись спокійно,

Гетьман зазначив, що ще 2 тижні тому в DeepState писали про "останній бій" за Покровськ. Крім цього, було багато повідомлень про перерізання "усіх" логістичних шляхів українських військових на Донеччині, але саме там зараз відбувається третина усіх бойових зіткнень (25% з них – українські контрудари).

Цікаво! Тим часом журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке наголосив, що Сили оборони знають про цілі ворога на цю весну. Через потепління росіяни ж можуть кидати в бої більше піхоти, яка є вразливою для ударів та повільною.

Весняний наступ ворога: деталі