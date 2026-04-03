Це остання спроба, – ексречник НАТО про єдиний шанс Путіна досягти успіху на фронті

За словами українських офіційних осіб, російський наступ уже зупинився, а українські сили зараз відвойовують деякі території у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Втім Росія може активізувати свої операції вже у квітні та розгорнути додаткові мобілізовані війська.

Очевидно, що Володимир Путін спробує наступати, адже у цьому полягає його тактика. Таку думку 24 Каналу висловив колишній речник НАТО Джеймі Ши, пояснивши, що це дозволяє йому уникати та затягувати перемовини.

Чому весняний наступ може стати останнім для Росії?

У Кремлі хочуть захопити більше територій, поставити український уряд у слабке, ізольоване становище, знищити промисловість та енергетичну інфраструктуру та покращити свої позиції. Все це Росії важливо зробити до початку справжніх переговорів.

Адміністрація Дональда Трампа зараз зайнята Близьким Сходом та європейцями. Ймовірно, Путін вважає, що переговорів не буде, тож він може використати цей час, щоб спробувати завоювати більше територій,

– додав колишній речник НАТО.

Але не варто забувати, що українці досягли успіхів у боротьбі, особливо в околицях Херсона та Запоріжжя. Це хороші новини, але, звісно, росіяни тиснуть на Суми та Харків, тому ситуація все одно складна.

"Втім найважливіше, що українці змогли зупинити будь-яке російське просування дуже й дуже швидко. А це передбачає більше безпілотників, більше важкої бронетехніки, далекобійної артилерії, більше можливостей для завдання ударів по російських постачаннях, підкріпленнях, логістиці, транспортних маршрутах", – наголосив Джеймі Ши.

У такому випадку ціна російського наступу буде дуже високою. А з огляду на зростання їхніх втрат – ворожий наступ закінчиться швидко. Але при цьому українські позиції мають бути повністю укріплені та добре захищені по всій лінії фронту залежно від того, де росіян атакуватимуть.

Зверніть увагу! Речник російського диктатора заявив, що є одна можливість "закінчити гарячу фазу війни" та врятувати людські життя. За його слова, це вихід ЗСУ з Донбасу. Дмитро Песков наголосив, що Володимир Зеленський нібито має "ухвалити це рішення вже сьогодні".

"У Путіна немає невичерпних запасів робочої сили. Вони платять великі гроші за вербування нігерійців, які не хочуть воювати. Це не виграшна тактика у довгостроковій перспективі. Росія почне відчувати кадрові та фінансові проблеми. Тож, з погляду російського наступу, це остання спроба Путіна домогтися чогось значного", – зауважив Джеймі Ши.

Отже, українцям вкрай необхідно зупинити росіян, бо якщо вони зможуть зупинити цей російський наступ, то ймовірність того, що такі наступи відбуватимуться в майбутньому, буде набагато меншою.

Де наступає Росія на фронті?