"Ветеран? Еб*л я все эти медали": окупанти мріють швидше опинитися вдома і не збираються воювати

Російську окупанти очікували, що в Україні на них буде чекати "легенька прогулянка". Але відчувши опір української армії, все, про що вони зараз думають - як повернутися додому живими.

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення розмови російського загарбника зі своїми друзями на Росії. Там він скаржиться, що сильно хоче додому.

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Його втішають, що за цю війну він отримає медаль та буде вважатися ветераном – нібито Путін вже підписав відповідний указ.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…", – не надто добирав слова у відповідь окупант.

Він також зізнався, що тепер боїться будь-якого різкого шуму. Адже у відповідь на обстріли, які вони здійснюють, українці теж відкривають вогонь. У тому числі за допомогою артилерії. Тож їм доводиться "жити у землі", постійно ховаючись. І на Новий рік він не хоче більше чути жодних салютів.

Єдине, на що очікує кремлівський найманець – це "підписання мирного договору України та Росії", після чого він повернеться до себе додому. Правда його друзі розчаровують, що ніякого підписання не було. І вказують на те, що Рамзан Кадиров проти такого.

Перехоплена розмова російського окупанта