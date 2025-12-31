"Атеш" знищив ключовий інструмент російської розвідки: у Новосибірську палає вежа зв'язку
- Рух опору "Атеш" успішно здійснив диверсію, знищивши російську військову вежу зв'язку у Новосибірську.
- Об'єкт використовувався для управління підрозділами, збору розвідданих та прослуховування комунікацій, що ускладнювало російське управління після його знищення.
Рух опору "Атеш" повідомив про успішну операцію зі знищення російської військової вежі зв'язку у Новосибірську. Об'єкт використовували для управління підрозділами та збору розвідданих.
Про це інформує 24 Канал, із посиланням на допис "Атеш".
Що відомо про диверсію у Новосибірську?
У середу, 31 грудня, агенти "Атеш" повідомили про успішну диверсію в Новосибірську. Партизани спалили вежу зв'язку, яку використовували у військових цілях.
За даними агентів, об'єкт забезпечував захищений надійний зв'язок та координацію підрозділів, які базуються на авіабазі Толмачово, зокрема 337-го окремого вертолітного полку, 10-ї окремої авіаційної ескадрильї Росгвардії та 21 авіаційної комендатури.
Також зазначається, що вежа використовувалась для перехоплення та прослуховування цивільних та військових комунікацій у регіоні. Виведення з ладу цього об'єкта суттєво ускладнило управління російськими підрозділами та позбавило російську сторону важливого інструменту розвідки.
Диверсія у Новосибірську: дивіться відео "Атеш"
Які ще об'єкти нещодавно уразили агенти "Атеш"?
Також 31 грудня агенти "Атеш" повідомили про диверсію у Воронежі. Партизани знищили тепловоз у Залізничному районі.
Відомо, що він використовувався для перевезення озброєння та техніки переважно для Куп'янського угруповування російських військ.
Через атаку партизанів, порушились графіки відправлення складів і ускладнились формування ешелонів.