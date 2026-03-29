Вперше за століття: чому в Єрусалимі обмежили доступ до храму Гробу Господнього

У Єрусалимі католицьким лідерам вперше за понад століття заборонили відвідати храм Гробу Господнього у Вербну неділю. Про це заявили в Латинському патріархаті Єрусалима, передає CNN, назвавши інцидент серйозним прецедентом.

Що відомо про заборону відвідування храму Гробу Господнього?

За даними медіа, обмеження пов'язані з безпековою ситуацією на тлі війни Ізраїлю з Іраном. Ізраїльська влада також обмежила доступ до інших святинь у Східному Єрусалимі, зокрема мечеті Аль-Акса та Стіни Плачу. Через це Латинський патріархат скасував традиційну процесію Вербної неділі. Крім того, двох високопоставлених церковних діячів, серед яких кардинал П'єрбаттіста Піцабалла, зупинили по дорозі до храму та змусили повернутися.

У Патріархаті назвали такі дії необґрунтованими та непропорційними, звинувативши ізраїльську владу в помилковому рішенні. Водночас в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що обмеження пов'язані виключно з міркуваннями безпеки. Там додали, що працюють над можливістю дозволити церковним лідерам відвідати святиню найближчими днями.

Ізраїльська поліція пояснила, що доступ до частини святинь обмежили через складність забезпечення безпеки та неможливість швидкого реагування рятувальних служб у Старому місті.

Рішення також розкритикували міжнародні політики. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що храм має бути відкритим і захищеним, а глава МЗС Італії Антоніо Таяні назвав заборону неприйнятною та анонсував дипломатичну реакцію.

Папа Римський під час меси у Ватикані зазначив, що молиться за християн Близького Сходу, які через війну не можуть повною мірою відзначати святкові богослужіння.

Зверніть увагу! Храм Гробу Господнього вважається місцем поховання та воскресіння Ісуса Христа, тому обмеження доступу в один із найважливіших періодів християнського календаря викликало обурення серед вірян.

