Входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена: які гарантії може отримати Україна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Стамбул дозволив зафіксувати низку важливих договірних позицій, які взяла до розгляду Росія.

Згідно з одним з пунктів, Україна отримає гарантії обовʼязкового входження в єдиний ринок Євросоюзу, як повноцінного члена.

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Михайло Подоляк зазначив, що це надзвичайно важливо щодо фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС.

Він зазначив, що присутність поряд США, Великої Британії, Туреччини, Німеччини та інших країн для підписання багатостороннього договору – накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє Україні не йти на складний двосторонній формат.

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