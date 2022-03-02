"Ви – наша ціль №1": ССО передали "привіт" артилеристам РФ, які обстрілюють українські міста

Сили спецоперацій України передали "вітання" російським артилеристам. Через цинічні обстріли українських міст, тепер останні – головна ціль українських військових.

В ССО наголосили, що інформацію про російських артилеристів вони вже мають. А якщо когось ще немає, то це справа кількох хвилин.

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Там не вірять, що російські артилеристи не можуть не бачити маленьких дітей, людей похилого віку, будинків, садочків, шкіл та лікарень.

Після того, як ви накрили наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, хробаки, стали нашою мішеню номер один,

– заявили у ССО.

Військові додали, що "поквитаються" за кожного. "Подзвони мамі в останній раз. Скажи, що скоро помреш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!", – додали там.

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