"Ви не дітей вбиваєте, а фашистів": зазомбована росіянка переконувала свого сина-окупанта

Чергове перехоплення дзвінків росіян від СБУ показало, що вони настільки зомбовані пропагандою, що не вірять своїм власним дітям. На записі розмови з російським окупантом, його матір переконує його, що він не вбиває мирних українців, а – "фашистів".

Служба безпеки перехопила телефонну розмову, де росіянин прямо зізнається своїй матері, що вбиває мирне населення та невинних дітей. Натомість його мати повністю схвалює його злочини та повторює пропаганду, яку їй вбило в голову телебачення.

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На заяву окупанта, що він знищує українських дітей, його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних та дітей! Ви фашистів вбиваєте, повір мені!"

Під відео СБУ написали про те, що російська пропаганда нещадно вбиває в голови росіян, що війна в Україні – це "велика справа", а окупанти нібито захищають українців від праворадикалів.

Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Воно більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам. Але для усіх "зомбованих" хочемо нагадати: уже понад 20 тисяч російських військових заплатили за це своїм життям,

– написали в СБУ.

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