"Ви потрібні Євросоюзу": у Ferrexpo plc розповіли, що чекає на Україну в ЄС

Вступ Україні в ЄС відкриє багато можливостей і для України, і для ЄС. Про це під час заходу "Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє" повідомив директор з відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc Нік Байєс.

Нік Байєс зазначив, що лише завдяки вступу до ЄС Ірландія знайшла реальну незалежність від Великої Британії.

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Я – ірландець, тому, перш за все, хочу сказати про Ірландію. Є значні паралелі, які можуть бути цікаві для України. Ми вступили до ЄС у 1973 році. Ми були найбіднішою країною в Європі. Над нами домінувала сусідня з нами країна – Велика Британія. Часи були не прості, але вступ до ЄС дав нам можливість стати частиною чогось більшого, модернізуватися. Ми зараз треті у світі по ВВП на душу населення,

– наголосив Нік Байєс.

"Також з’явилися нові фактори, що мотивували наш розвиток. Я сподіваюся, що ви (Україна, – 24 Канал) станете невдовзі 28-ою країною ЄС, як колись стали країною ЄС ми. Переконані що Ferrexpo отримає додаткові можливості від вступу України до ЄС. Ми називаємо 2030 рік, як потенціальну дату вступу. Нещодавно було підписано "зелену" угоду і виробники сталі мають до 2030 року знизити свої викиди на 50%, а до 2050 року – на 95%. І це ставить додаткові вимоги по тій продукції, яку ми виробляємо. Серед іншого, цікавий аспект цього росту полягає в тому, що перешкоди з’являються з боку законодавства, а не ринку", – зазначив директор з відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc.

Він також підкреслив, що Україна потрібна ЄС.

"Що дуже цікаво в динаміці стосунків України з ЄС, то ми бачимо, що ви потрібні ЄС. Ми не можемо забезпечити зелене виробництво металевої продукції без імпорту з України. Я щиро переконаний в тому, що торгівля випереджає політику. Ми маємо явний приклад того, що Європі потрібна торгівля з вами (з Україною, – 24 Канал), а політика підтягнеться за цим. Тож це дає можливості і для вас, і для нас", – наголосив Нік Байєс.