"Ви зазіхнули на святе": 14-річна дівчинка написала щемливий вірш про війну
7 березня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали": 14-річна Вікторія з Волині написала зворушливий вірш про війну.
Дівчина також змонтувала відео про російську агресію проти України.
Важливо Росіяни вже розбомбили 30 шкіл і 27 садочків на Харківщині
Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали", – цей вірш написала, начитала і змонтувала ролик 14-річна Вікторія з Волині, – пишуть у Генштабі ЗСУ.