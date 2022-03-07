"Ви зазіхнули на святе": 14-річна дівчинка написала щемливий вірш про війну

"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали": 14-річна Вікторія з Волині написала зворушливий вірш про війну.

Дівчина також змонтувала відео про російську агресію проти України.

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Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали", – цей вірш написала, начитала і змонтувала ролик 14-річна Вікторія з Волині, – пишуть у Генштабі ЗСУ.

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