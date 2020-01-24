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      Ви за контрабанду чи проти: Нефьодов оголосив опитування – фото

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      Нефьодов запитує українців про ставлення до корупції / Фейсбук Максима Нефьодова

      Голова Держмитниці Максим Нефьодов запустив у фейсбуці опитування. Запитує, українці за контрабанду продуктів чи проти. Ілюструє опитування не надто естетичним бусом, набитим сиром та ковбасою.

      Про ставлення українців до контрабанди голова Держмитниці Максим Нефьодов намагається дізнатися у фейсбуці.

      Зверніть увагу: На Одещині митники вилучили 8 тисяч контрабандних кубиків Рубика: фото

      Я вже знаю, що в коментарях завжди багато захисників контрабанди. Буцімто, ну і що, треба ж жити, і взагалі не час боротись на кордоні, поки не вирішені інші питання у світі,
      – написав Нефьодов.

      Та звернувся зі запитанням, чи таке перевезення 400 кілограмів сиру та ковбаси під настилом буса, є нормою.

      контрабанда
      Нефьодов запитує, чи українцям подобається таке перевезення продуктів / Фейсбук Нефьодова

      А далі наводить варіанти відповіді: так, ні, сам вожу.

      контрабанда
      Вага конфіскату – 400 кілограмів / Фейсбук Нефьодова

      У коментарях українці обурюються, звертають увагу, що це не найважливіша проблема. Кажуть, що навіть такі товари є кращими від аналогічних українських. Часто запитують, яка доля таких продуктів. А дехто на фото впізнає марки, продукцію яких вживає.

      контрабанда
      Українці коментують запитання Нефьодова про ставлення до контрабандиФейсбук Нефьодова

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба Контрабанда
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