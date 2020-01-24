Ви за контрабанду чи проти: Нефьодов оголосив опитування – фото

Голова Держмитниці Максим Нефьодов запустив у фейсбуці опитування. Запитує, українці за контрабанду продуктів чи проти. Ілюструє опитування не надто естетичним бусом, набитим сиром та ковбасою.

Про ставлення українців до контрабанди голова Держмитниці Максим Нефьодов намагається дізнатися у фейсбуці.

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Я вже знаю, що в коментарях завжди багато захисників контрабанди. Буцімто, ну і що, треба ж жити, і взагалі не час боротись на кордоні, поки не вирішені інші питання у світі,

– написав Нефьодов.

Та звернувся зі запитанням, чи таке перевезення 400 кілограмів сиру та ковбаси під настилом буса, є нормою.



Нефьодов запитує, чи українцям подобається таке перевезення продуктів / Фейсбук Нефьодова

А далі наводить варіанти відповіді: так, ні, сам вожу.



Вага конфіскату – 400 кілограмів / Фейсбук Нефьодова

У коментарях українці обурюються, звертають увагу, що це не найважливіша проблема. Кажуть, що навіть такі товари є кращими від аналогічних українських. Часто запитують, яка доля таких продуктів. А дехто на фото впізнає марки, продукцію яких вживає.



Українці коментують запитання Нефьодова про ставлення до контрабанди / Фейсбук Нефьодова