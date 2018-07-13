Віадук у Ворохті показали з висоти пташиного польоту: захопливе відео

Одну з найцікавіших рукотворних споруд українських Карпат – віадук у Ворохті зняли з висоти пташино польоту.

Відео на Facebook опублікувала команда Ukraїner.

Міст через Прут звели більше століття тому – ще за часів Австро-Угорської імперії. Це один з найстаріших та найдовших кам'яних аркових мостів Європи. Його довжина сягає 200 метрів, а протяжність центральної арки — 30 метрів.

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Наразі міст не функціонує, а лише виконує роль історичної пам’ятки.