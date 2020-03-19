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      Вибите скло і погрози ножем: в Одесі продовжують штурмувати транспорт

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      Контролери перераховують кількість пасажирів / dumskaya.net

      В Одесі через карантинні обмеження утворились величезні черги на громадський транспорт. Одесити блокують рух трамваїв, тролейбусів і погрожують водіям.

      "Одесміськелектротранс" оголосило про зниження ліміту на кількість перевезених пасажирів. Тепер у трамваях і тролейбусах повинно пересуватись до 10 осіб, а не 20, як було раніше, повідомляє "Думська".

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      Одесити в більшості відмовляються дотримуватись нових правил перевезення у транспорті. На зупинках контролери перераховують кількість пасажирів, а також перевіряють наявність масок.


      Контролер перераховує кількість пасажирів / Фото: Думська

      Вранці 19 березня між пасажирами та водієм у трамваї №20 виник конфлікт. Люди погрожували водієві, який відмовився везти більше 10 людей, ножем. Водій трамвая викликав поліцію. А у трамваї №10 розлючені пасажири вибили скло.

      На маршрутах №1 та №7 неодноразово перекривали рух.

      Черги на громадський транспорт в Одесі / Фото: Телеграм

      Багато громадського транспорту з максимальною кількістю пасажирів не зупиняються на зупинках.

      Дивіться відео: водій трамвая контролює кількість пасажирів

      Транспорт із максимальною кількістю пасажирів не зупиняється – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Одеси Транспорт
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