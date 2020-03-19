Вибите скло і погрози ножем: в Одесі продовжують штурмувати транспорт

В Одесі через карантинні обмеження утворились величезні черги на громадський транспорт. Одесити блокують рух трамваїв, тролейбусів і погрожують водіям.

"Одесміськелектротранс" оголосило про зниження ліміту на кількість перевезених пасажирів. Тепер у трамваях і тролейбусах повинно пересуватись до 10 осіб, а не 20, як було раніше, повідомляє "Думська".

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Одесити в більшості відмовляються дотримуватись нових правил перевезення у транспорті. На зупинках контролери перераховують кількість пасажирів, а також перевіряють наявність масок.



Контролер перераховує кількість пасажирів / Фото: Думська

Вранці 19 березня між пасажирами та водієм у трамваї №20 виник конфлікт. Люди погрожували водієві, який відмовився везти більше 10 людей, ножем. Водій трамвая викликав поліцію. А у трамваї №10 розлючені пасажири вибили скло.

На маршрутах №1 та №7 неодноразово перекривали рух.

Черги на громадський транспорт в Одесі / Фото: Телеграм

Багато громадського транспорту з максимальною кількістю пасажирів не зупиняються на зупинках.

Дивіться відео: водій трамвая контролює кількість пасажирів

Транспорт із максимальною кількістю пасажирів не зупиняється – відео: