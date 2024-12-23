Не тільки Лукашенко: у Білорусі з'явився список кандидатів на посаду президента

У Білорусі вже 30 років не змінюється президент, проте вибори там проводять регулярно. Зокрема, з'явився список кандидатів.

У Білорусі оприлюднили список кандидатів у президенти. Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруські медіа.

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Кілька країн не визнають результати

Вибори президента Білорусі заплановані на 26 січня 2025 року. Уряди кількох західних країн уже заявили, що не визнають результати цих виборів.

Цей процес буде відбуватися в умовах політичної кризи, масштабних репресій. Міжнародні організації вважають, що ці вибори є невільними та недемократичними.

У Білорусі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій. Правозахисники звертають увагу на імітацію конкуренції.

Минулого разу вибори президента в Білорусі відбулися у 2020 році та після оголошення офіційних результатів країну охопили протести. Основною ціллю було проведення чесних виборів із правдивим підрахунком голосів, а також відставка Лукашенка.

Однак протести придушили та вони не мали успіху, попри масштабність акцій.