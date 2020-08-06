До виборів президента в Білорусі, які відбудуться вже 9 серпня, залишаються лічені дні і нерв суспільства все більше оголюється. А беззмінний президент республіки, схоже, в легкій паніці. Олександр Лукашенко традиційно звинувачує опозицію в розгойдуванні ситуації в країні, прикриваючись страшилками про Захід і український Майдан, опозиція ж у відповідь звинувачує батька в репресіях.

О том как и почему Александр Лукашенко борется с тремя молодыми девушками и почему именно они погубят вечно усатого батьку – в авторском блоге "Теории заговора" на 24 каналі.

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Лукашенко начал кампанию, как и предыдущие пять, традиционно – тупо не допустил конкурентов к выборам, а тех кто громче кричали – отправил в СИЗО. Обкатанная годами схема.

Поняв, что конкуренции нет, батька расслабился и поехал в очередной колхоз кого-то увольнять. Но вдруг против него выступила женщина, которых Лукашенко откровенно считает чем-то второстепенным.

Но батьке стоило бы учить историю своего края и тогда бы он знал, что женщины в его стране всегда имели вес, начиная с правнучки в пятом поколении Владимира Великого – Ефросиньи Полоцкой. В патриархальном 12 веке, она сумела влиять на политику в тогдашнем Полоцком княжестве.

И вот в 21 веке против Лукашенко выступила новая героиня – Светлана Тихановская. Но есть ли у неё реальная поддержка в стране?

Выборы президента Беларуси феноменальны тем, что никаких адекватных соцопросов там до сегодня не проводили и понять реальную картину поддержки кандидатов невозможно. Я не беру в счет интернет-опросы благодаря которым Лукашенко и заслужил обидное для него прозвище "Саша 3 процента".



Александр Лукашенко / Фото krapka.club

Новый соцопрос

Но вот один из кандидатов Сергей Черечень наносит следующий удар раслабившемуся Лукашенко и публикует в фейсбуке исследование, якобы проведенное белорусским представительством Американского института общественного мнения Gallup. Исходя из него на президентских выборах 2020 за Лукашенка готовы проголосовать лишь 8,4% избирателей, а вот за опозиционного кандидата Светлану Тихановскую – больше 65%.

То есть поддержка есть. Более того, эта женщина имеет оружие против соперника – за ней готовы идти люди. Лукашенко запаниковал и решил всех переиграть и переубедить. Но батька почему-то пошел путем копирования, видимо не понимая серьёзности ситуации.

Нетрадиционно для Беларуси, опрос провели по заказу государственного канала ОНТ. Цифры, ожидаемо, перевернулись с ног на голову – Лукашенко теперь поддерживает почти 70% белорусов.

Стоит ли удивляться? Нет! Ведь белорусские бюджетники, после 26 лет правления батьки, боятся открыто высказывать свою политическую позицию, а именно они составляют 2/3 рабочего населения страны. А если кто-то и осмелился сказать "нет", его никто не учел.

Кстати, именно Лукашенка можно смело назвать примером для Путина, ведь внесение поправок в Конституцию страны о вечном президентстве батька сделал еще в 2004 году, когда 2 его срока шли к закату. Тогда же Лукашенко установил в Беларуси суперпрезидентскую форму правления – когда в руках президента находятся абсолютно все рычаги власти.

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Назвать себя королем Лукашенко, вероятно, остановило лишь то, что монархия в мире больше не в моде. А чтобы вы не сомневались в полноте власти Александра Григорьевича, вот вам интересный комичный факт: изначально ЦИК назначил выборы на 30 августа, но вскоре передумал и перенес на 9. Только потому, что у Лукашенко 30 августа день рождения.

Борьба с женщинами: с чего все началось

Но вернемся к президентскому противостоянию. Когда Лукашенко расслабился, решив что всё в его руках, неожиданно у него на пути становиться Светлана Тихановская. Так кто же эта смелая женщина?

Давайте по порядку. Убирать с пути конкурентов Лукашенко начал еще весной. Первым под раздачу попал блогер Сергей Тихановский. Когда майские антиправительственные митинги в Гродно набрали обороты, Лукашенко тут же упёк его за решетку за насилие в адрес милиции.

Немного позже, 18 июня, туда же пошел и екс-глава Белгазпромбанка – Виктор Бабарико за, якобы, финансовые махинации. Еще один популярный оппозиционер, один из создателей Парка высоких технологий и бывший посол Беларуси в США Валерий Цепкало сбежал в Москву.



Тихановский, Цепкало и Бабарико / Фото Колаж 24 канала

Кто же остался? Для того, чтобы создать картинку борьбы на выборах, ЦИК таки зарегистрировал нескольких кандидатов.

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И тут Лукашенко решил, как ему кажется, посмеяться оппозиции в лицо и допустил к выборам двух женщин.

1. Анна Канопацкая

Она – дочь первого официального долларового миллионера Беларуси Анатолия Канопацкого. Но бороться за кресло она не будет. Канопацкая уже сообщила: встреч с избирателями проводить не будет, как и дебатов с другими кандидатами в президенты.



Анна Канопацкая / Фото tut.by

2. Светлана Тихановская

И чтобы в очередной раз показать весь свой сексизм, Лукашенко позволяет зарегистрировать и жену того самого Тихановского – Светлану. Мол, какая-то домохозяйка далекая от политики ему точно не конкурент, пусть поиграется в выборы.



Светлана Тихановская / Фото РИА

В своей голове он видит себя до смерти президентом, а после – своего сына Николая. Но никак не женщину. Но вскоре батька понял свою ошибку и запаниковал.

Поддержка Тихановськой привела к панике

Вокруг Тихановской тут же объединились штабы еще 2 ключевых представителей оппозиции. И сегодня 3 женщины:

Светлана Тихановская;

жена Цепкало – Вероника;

представитель штаба Бабарико – Мария Колесникова.

Они сумели "приставить нож к горлу Лукашенко". На призыв женщин в белорусских городах на митинги выходят тысячи людей. Апогеем паники Лукашенко стала его инициатива внести поправку в Конституцию о том, что президентом Беларуси может быть только тот, кто отслужил в армии. Таким образом он хочет банально убрать женщин с политической карты.



Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова / Фото Колаж 24 канала

Лукашенко призвал выдворять из страны те иностранные СМИ, которые освещают деятельность 3 женщин и призывают "выходить на майданы". Под раздачу попали ВВС и "Радио Свобода" – корреспондентов уже, без каких-либо объяснений, бросают в автозаки.

Борьба против диктатора только начинается

А последним поступком разъяренного мальчика стали страшилки о Майдане в Беларуси. Но, у народа такие заявления вызывают только улыбку. Белорусы не только не боятся Майдана, они перестают боятся и арестов. А это значит, что борьба против диктатора только начинается.

Конечно, говорить о том, что Тихановская победит в диктаторской стране, не приходится. Нет, получить поддержку большинства она может, и у неё есть на это все шансы. Но стать президентом – нет. Ведь для Лукашенко ЦИК нарисует 70% поддержки, даже не сомневайтесь. К тому же, в обмен на уступки и отказ от независимости Беларуси со стороны Лукашенко, Кремль всегда поддержит президента "братского народа".

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Но Светлана Тихановская и не стремиться сесть в кресло президента. Её цель сломать систему и, как она сама заявляет, после победы непременно провести демократические выборы, без фальсификаций и СИЗО. И она будет готова уступить кресло законно избранному президенту.

С другой стороны у Светланы есть повод для вполне кровной мести за своего мужа, который безосновательно почти 2 месяца сидит в карцере. Уже сегодня можно говорить, что после 9 августа в Беларуси настоящая борьба с режимом Лукашенко продолжится. Ведь эти выборы станут показательными – даже после традиционных посадок и репрессий оппозиция нашла выход и объявила войну вечному президенту. И народ это поддержал.



Митинг Тихановской / Фото tut.by

Поэтому у Беларуси есть шанс взбудоражить режим и вывести на арену качественную оппозицию. Ведь в нынешней ситуации, если 3 женщинам удастся победить, то и Тихановский, и Бабарико, и Цепкало уходят на второй план и вряд-ли и дальше будут вызывать такой же восторг у белорусов.

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Да и у меня, как украинца, к ним много вопросов: к Сергею Тихановскому, который в 2016 году приветствовал "русский мир", а в 2017 ездил в аннексированный Крым, и к Валерию Цепкало, который "политическим убежищем" выбрал Москву.

Но, как-бы ни было, а эти выборы точно запомнятся миру как период, когда авторитарный режим Лукашенко начал рушиться. А значит есть все шансы, хоть и с кровью, в будущем построить на просторах Беларуси настоящую демократию. Благо адепты и инструменты для этого в стране уже есть. Главное не опоздать. Ведь пока Запад только дает сигналы, Россия давно и планомерно пытается захватить бывшую советскую республику.