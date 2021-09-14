Стало известно, что Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Салливана для обсуждения некоего вмешательства американских IT-компаний в выборы в Госдуму. Представитель МИД РФ Сергей Рябков сообщил дипломату о наличии у российской стороны неких "доказательств" нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами в Госдуму.

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Подобного рода обвинения, без существенных доказательств, выглядят смешно, особенно когда звучат от российской стороны, доказательств, вмешательства которой в выборы в США более чем достаточно. Между тем, реальный смысл такого финта МИД РФ в ином.

Дело в том, что в России готовятся к тому, что их выборы в ГосуДуму на международном уровне будут признаны нелегитимными. И не только из-за ожидаемых масштабных манипуляций, нарушений и ограничений присутствия международных наблюдателей.

Главной причиной их непризнания может использование ресурса оккупированных Россией территорий Украины, а именно, полуострова Крым и оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

На сегодняшний день на этих территориях проводится активная агитация за партию "Единая Россия". Как известно, определённая часть местного населения была вынуждена получить паспорта РФ, что в виртуальном смысле их делало гражданами России. Но, только в виртуальном, ведь они таковыми не являются и в будущем не будут иметь права ни на стаж, ни на пенсии, ни на какие либо льготы, на которые имеют права реальные граждане РФ. Фактически, с этим паспортом они даже не могут выехать в Европу.

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Но, в нынешнем сценарии, данный электорат нужен ЕР лишь как избирательная единица и не более того.

В Москве прекрасно понимают, что в ближайшей перспективе их может ожидать непризнание выборов в ГосДуму со всеми вытекающими последствиями. Например, депутаты данного созыва не будут иметь статуса официальных лиц и не смогут таковыми быть в рамках тех или иных визитов, либо при занятии тех или иных постов в международных структурах, например – ПАСЕ.

А потому и разыгрывается изначально карта "Весь мир против нас!", которая будет использована как оправдание того, что в мире, олигархическое скопление из нескольких сотен персонажей не будет признанно легитимным. И даже более того, Запад обвинят в попытках вмешательства в эти самые "выборы".

Собственно, конфронтация в этом году на политической арене может достигнуть своего апогея, который завершится изоляцией России, причём созданной самой же Россией.

Похоже, в Москве к этому уже готовы и не просто готовы, а даже более того, всё делают для того, чтобы именно так и случилось.