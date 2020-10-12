Перемогу в першому турі виборів до Сейму Литви здобула опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни – християнські демократи Литви". Членом цієї партії є друг України, литовський експрем'єр Андрюс Кубілюс.

За інформацією Головної виборчої комісії Литви, результати всіх 1 989 дільниць дають можливість зробити висновок про перемогу опозиції. Про це повідомляє Delfi.

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Результати виборів до Сейму Литви:

консервативна опозиційна партія "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" – 24,8% виборців, тобто 23 мандати в парламенті. Членом цієї партії є друг України, колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс;

– 24,8% виборців, тобто 23 мандати в парламенті. Членом цієї партії є друг України, колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс; панівна партія "Союз селян і зелених" отримала 17,5% голосів і 16 мандатів;

"Партія праці" – 9,47% і дев'ять мандатів;

Литовська соціал-демократична партія – 9,26% і вісім мандатів;

"Партія свободи", яка вперше брала участь у виборах, набрала понад 9,02% голосів і забезпечила собі вісім мандатів;

"Рух лібералів" – 6,79% і шість мандатів.

До слова, "Союз християнських сімей" і Литовська соціал-демократична партія праці, які наразі входять до складу коаліції, не змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Зверніть увагу! У багатомандатному окрузі партії ділять 70 мандатів зі 141. Ще 71 парламентаря обирають в одномандатних округах. У багатомандатному окрузі списки кандидатів висунули 17 партій. Другий тур виборів запланований на 25 жовтня. У ньому боротимуться кандидати, які посіли в одномандатних округах два перших місця.