Мінування, хакерські атаки й підвезення людей: як Росія перешкоджає виборам у Молдові

У Молдові 3 листопада проходить другий тур президентських виборів. Кишинів знову заявив, що Росія масовано втручається у вибори.

Радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Майї Санду заявив, що мовиться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування, пише 24 Канал з посиланням на Станіслава Секрієру.

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Що кажуть в Молдові про втручання у вибори президента

Ми бачимо масове втручання Росії в наш виборчий процес, коли молдавани голосують сьогодні у другому турі президентських виборів – зусилля з великим потенціалом спотворити результат. Влада в стані підвищеної готовності,

– заявив радник Санду.

Поліція Молдови пояснила, що вони зафіксували організоване підвезення виборців на дільниці для голосування.

"Є обґрунтовані ознаки організованого перевезення виборців як за кордоном, так і на території держави", – розповіли правоохоронці.

Центральна виборча комісія Молдови заявила, як пише NewsMaker, що під час другого туру виборів її інформаційні ресурси зазнали кількох атак хакерів. Служба інформації та безпеки розповіла комісії про інциденти.

"СІБ повідомив нам про кілька інцидентів кібербезпеки, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК. Ми стали об'єктом кібератаки DDOS, яка вплинула на роботу сайтів", – заявили у ЦВК.

Там також пояснили, що у 6 виборчих дільницях, відкритих у Румунії, Німеччині та Великій Британії, надійшли повідомлення про мінування. Після цього Майя Санду звернулась до громадян.

"Дорогі молдавани з діаспори, дякую вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – незвичайна сила! Злодії бояться вас, тому вони розсилають неправдиві повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях. Не бійтеся. Продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову!" – сказала Санду.

Молдовський телеканал TV8 заявив, що "замінували" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я. На мосту, який поєднує придністровську Рибницю та Резину на правому березі Дністра, рух призупинили. Поліція кваліфікувала дію як провокацію, спрямовану проти державних установ.

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До речі, станом на 18:26 3 листопада явка у другому турі президентських виборів уже перевищила явку у першому турі виборів. Так, на виборчих дільницях проголосували вже 1 567 254, а у першому турі – 1 562 705 виборців.