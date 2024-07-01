Парламентські вибори у Франції: Макрон і Ле Пен прокоментували результати першого туру

У Франції 30 червня відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. За результатами, у цьому турі перемогла ультраправа партія "Національне об’єднання".

Президент Франції Еммануель Макрон і ультраправа політикиня Марін Ле Пен вже прокоментували результати цих виборів.

До теми Ультраправі перемагають в першому турі парламентських виборів у Франції: результати екзитполів

Що сказав Макрон про результати парламентських виборів

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив значну явку виборців у першому турі дострокових парламентських виборів, підкресливши вирішальний характер голосування для французів та їхній намір "прояснити політичну ситуацію".

Президент Франції закликав до "широкої демократичної та республіканської єдності" напередодні другого туру голосування, який остаточно визначить переможців у мажоритарних округах.

Нинішній прем'єр-міністр Габріель Аттал після оголошення результатів екзитполів виступив з різким попередженням, заявивши, що "крайні праві стоять біля дверей влади". Аттал розкритикував політичні пропозиції "Національного об'єднання", назвавши їх "катастрофічними", і закликав, щоб ця політична партія "не отримала жодного голосу" в майбутньому другому турі виборів.

Як відреагували на перемогу у "Національному об'єднанні"

Джордан Барделла, лідер французького правопопулістського "Національного об'єднання", оголосив нещодавній успіх своєї партії на виборах, яка набрала понад 33% голосів, "категоричним вироком", який свідчить про те, що французи "явно хочуть змін".

Він заявив, що голосування 7 липня, яке остаточно визначить переможців у мажоритарних округах, буде "одним з найбільш вирішальних в історії П'ятої республіки".

Раніше Барделла підтверджував свою зацікавленість у посаді прем'єр-міністра, якщо "Національне об'єднання" і його союзники отримають абсолютну більшість на майбутніх виборах. Цього разу він знову підкреслив свою позицію.

Якщо виборці забезпечать нам абсолютну більшість, я готовий бути прем'єр-міністром усіх французів,

– сказав він.

Водночас Марін Ле Пен, партія якої здобула гучну перемогу в першому турі виборів у неділю, заявила, що "нічого не виграно, і другий тур є вирішальним".

Раніше після оголошення результатів екзитполів першого туру парламентських виборів у Франції у Парижі вночі проти 1 липня тисячі французів вийшли на протест на площу Республіки. Французи виступали проти перемоги на них партії "Національне об'єднання".