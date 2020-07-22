До Верховного суду Польщі надійшли 5,8 тисячі скарг щодо проведення виборів президента. Кожен виборчий протест судді повинні розглянути окремо.

Майже 6 тисяч скарг щодо виборів у Польщі

Термін для надсилання виборчих скарг та протестів закінчився 16 липня, повідомляє "Польське радіо".

Читайте також Як вибори розділили Польщу: чого чекати після перемоги Дуди

Згідно з чинним законодавством, опротестування виборів президента Польщі можна вносити протягом трьох днів після оприлюднення виборчою комісією офіційних результатів.

Нагадаємо, вони стали відомі 13 липня 2020 року.

За відведений час до Верховного суду Польщі надійшло 5,8 тисячі скарг, які стосуються проведення виборів президента в країні,

– йдеться у повідомленні.

Ці виборчі протести можуть стосуватися порушень першого туру виборів (пройшов 28 червня), а також другого (12 липня).

Верховний суд підтверджує дійсність виборів протягом 21 дня від моменту оприлюднення офіційних результатів. За цей час усі скарги мають розглянути.

Що відомо про оскарження виборів опозицією

Раніше скаргу до Верховного суду Польщі подав й опозиційний блок "Громадянська коаліція".

Він вимагає визнати вибори президента недійсними, адже на виборах нібито було порушено принципи рівності та загальності.

Детальніше про це Вибори в Польщі: опозиція оскаржує результати в суді

Що відомо про вибори у Польщі