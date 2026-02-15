Укр Рус
У Зеленського відповіли, чи будуть вибори та референдум в Україні найближчим часом
15 лютого, 00:17
У Зеленського відповіли, чи будуть вибори та референдум в Україні найближчим часом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Проведення виборів та референдуму в Україні найближчим часом малоймовірне через необхідність припинення вогню та гарантій безпеки на 90 днів.
  • Конституція забороняє парламентські вибори під час воєнного стану, але президентські вибори та референдум теоретично можливі, каже Веніславський.

Проведення чесних виборів та референдуму в Україні технічно є майже неможливим без повного припинення вогню та гарантій безпеки на 90 днів. Тому, подібні голосування найближчим часом є малоймовірними.

Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю для РБК-Україна.

Яка можливість проведення виборів?

Федір Веніславський заявив в інтерв'ю, що  станом на зараз не бачить можливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас він зазначив, що гіпотетично такий варіант можуть розглядати у разі припинення вогню. 

В референдум я також слабо вірю, тому що я не бачу, хто це буде призначати, в яких повноваженнях. Але, дивіться, юридично я про це говорю вашим колегам також, не один раз, 
– сказав він.

За його словами, Конституція прямо забороняє проводити парламентські вибори під час воєнного стану, адже повноваження Ради в такому разі продовжуються до обрання нового складу вже після його завершення.

"Ситуація з президентськими виборами, такої однозначної відповіді немає. Є закон про правовий режим воєнного стану, який забороняє вибори під час воєнного стану. І президентські, і референдум. Тому тут гіпотетично в умовах війни прямої заборони Конституції не містить", – пояснює нардеп.

Водночас народний депутат також зазначив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню на певний час і гарантії безпеки без застосування засобів ураження з російського боку щонайменше протягом кількох місяців. 

На його думку, навіть за таких умов вибори теоретично можливі без скасування воєнного стану, однак це вкрай малоймовірний сценарій. Утім, проведення виборів одночасно з референдумом, згідно з законом, є забороненим. 

"З точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум... ми це можемо зробити за великими рахунками", - додав він.

Що цьому передувало і які складнощі можливі?

  • Ще наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час провести президентські вибори. Окрім того, на думку американського президента, Володимир Зеленський має шанси знову перемогти.

  • Володимир Зеленський казав, що Україна не виступає проти виборів, однак вони можливі лише за дотримання безпекових умов. Цю позицію наша делегація вже неодноразово озвучувала американській стороні.

  • До слова, раніше пояснювали, що проведення виборів може бути проблематичним через невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях.