У Зеленського відповіли, чи будуть вибори та референдум в Україні найближчим часом

Проведення чесних виборів та референдуму в Україні технічно є майже неможливим без повного припинення вогню та гарантій безпеки на 90 днів. Тому, подібні голосування найближчим часом є малоймовірними.

Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю для РБК-Україна.

Яка можливість проведення виборів?

Федір Веніславський заявив в інтерв'ю, що станом на зараз не бачить можливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас він зазначив, що гіпотетично такий варіант можуть розглядати у разі припинення вогню.

В референдум я також слабо вірю, тому що я не бачу, хто це буде призначати, в яких повноваженнях. Але, дивіться, юридично я про це говорю вашим колегам також, не один раз,

– сказав він.

За його словами, Конституція прямо забороняє проводити парламентські вибори під час воєнного стану, адже повноваження Ради в такому разі продовжуються до обрання нового складу вже після його завершення.

"Ситуація з президентськими виборами, такої однозначної відповіді немає. Є закон про правовий режим воєнного стану, який забороняє вибори під час воєнного стану. І президентські, і референдум. Тому тут гіпотетично в умовах війни прямої заборони Конституції не містить", – пояснює нардеп.

Водночас народний депутат також зазначив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню на певний час і гарантії безпеки без застосування засобів ураження з російського боку щонайменше протягом кількох місяців.

На його думку, навіть за таких умов вибори теоретично можливі без скасування воєнного стану, однак це вкрай малоймовірний сценарій. Утім, проведення виборів одночасно з референдумом, згідно з законом, є забороненим.

"З точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум... ми це можемо зробити за великими рахунками", - додав він.

Що цьому передувало і які складнощі можливі?