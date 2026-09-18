Цей фарс не має нічого спільного із демократією: у МЗС відреагували на "псевдовибори" в Росії

Росія 18 – 20 вересня проводить так звані вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України. Україна називає це фарсом, який не має нічого спільного з демократичними виборами.

У МЗС заявили, що Київ не визнає ані проведення такого голосування, ані його результатів.

Якою була реакція МЗС?

Міністерство закордонних справ України відреагувало на проведення Росією так званих виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України. У відомстві наголосили, що ці голосування не мають жодної юридичної сили та не можуть змінити статус українських територій.

Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України,

– наголосили там.

Україна не визнає ані проведення цих незаконних "виборів", ані їхніх результатів. Також Київ закликав іноземні держави та міжнародні організації не визнавати російське голосування проявом законної політичної волі населення тимчасово окупованих територій.

Жодне "голосування", організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій,

– наголосили у МЗС.

Автономна Республіка Крим і Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є територією України. У відомстві також наголосили, що тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав.

Окремо Україна застерегла іноземців від участі в організованому Росією голосуванні, зазначивши, що такі дії можуть мати правові наслідки в національних та міжнародних юрисдикціях.

Включення до російського парламенту представників, обраних на незаконних виборах на окупованих українських територіях, додатково ставить під сумнів легітимність усього складу Держдуми Росії.

Нагадаємо, 18 – 20 вересня в Росії проходять вибори до Державної думи – це перше парламентське голосування в країні після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росія обирає 450 депутатів нижньої палати парламенту, а голосування триває одразу три дні.

Особливістю цих виборів стало й те, що Москва організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Ще одна особливість кампанії – обмежена політична конкуренція: низку опозиційних сил та кандидатів не допустили до участі, а частина опозиційних політиків перебуває під вартою або за кордоном. Водночас у Росії використовують і електронне голосування, а російська влада попереджала про можливі перебої з мобільним зв'язком та передачею даних.