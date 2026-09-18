У Росії стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми

У Росії 18 – 20 вересня відбувається триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Перші виборчі дільниці вже відкрились у найвіддаленіших куточках країни.

24 Канал розповідає про перебіг подій російських виборів.

Що відомо про вибори у Росії?

Ще до початку основних днів голосування незалежні медіа та правозахисники повідомили про численні випадки тиску на спостерігачів, опозиційних кандидатів і працівників бюджетної сфери.

Окремо глава російського ЦВК Елла Памфілова заявила про можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та передачі даних. За її словами, такі проблеми не повинні стати підставою для скасування голосування.

Попри все, росіяни почали віддавати голоси. Варто зазначити, що в Росії відсутня реальна політична конкуренція, а всі парламентські партії повністю підтримують режим Володимира Путіна та війну проти України.