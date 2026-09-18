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24 Канал Новини світу У Росії стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми
18 вересня, 06:49
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Оновлено - 06:52, 18 вересня

У Росії стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми

Юлія Харченко

У Росії 18 – 20 вересня відбувається триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Перші виборчі дільниці вже відкрились у найвіддаленіших куточках країни.

24 Канал розповідає про перебіг подій російських виборів.

 

Що відомо про вибори у Росії?

Ще до початку основних днів голосування незалежні медіа та правозахисники повідомили про численні випадки тиску на спостерігачів, опозиційних кандидатів і працівників бюджетної сфери.

Окремо глава російського ЦВК Елла Памфілова заявила про можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та передачі даних. За її словами, такі проблеми не повинні стати підставою для скасування голосування.

Попри все, росіяни почали віддавати голоси. Варто зазначити, що в Росії відсутня реальна політична конкуренція, а всі парламентські партії повністю підтримують режим Володимира Путіна та війну проти України.

06:41, 18 вересня

Росія включила тимчасово окуповані Краматорськ, Слов'янськ і Святогірськ до виборчого округу на так званих виборах депутатів Держдуми. Окупаційні органи також сформували списки, до яких внесли понад 550 тисяч людей, яких російська сторона називає виборцями.

 
06:40, 18 вересня

Окрім виборів депутатів до Держдуми, у восьми регіонах відбудуться прямі вибори голів, зокрема у Мордовії, Чечні, Тиві, а також у Бєлгородській, Брянській, Тверській, Пензенській та Ульяновській областях.

 

06:38, 18 вересня

Виборчі дільниці відкрилися в регіонах Уральського федерального округу, а також у Башкортостані та низці регіонів Приволзького федерального округу. Там розпочалося голосування на виборах різних рівнів.

 
 
06:36, 18 вересня

Перші виборчі дільниці розпочали роботу в найвіддаленіших регіонах – на Чукотці й Камчатці. Голосування розпочалося ще 17 вересня за київським часом, проте за місцевим вже була 8-ма година ранку.

 

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