У Росії стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми
У Росії 18 – 20 вересня відбувається триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Перші виборчі дільниці вже відкрились у найвіддаленіших куточках країни.
24 Канал розповідає про перебіг подій російських виборів.
Що відомо про вибори у Росії?
Ще до початку основних днів голосування незалежні медіа та правозахисники повідомили про численні випадки тиску на спостерігачів, опозиційних кандидатів і працівників бюджетної сфери.
Окремо глава російського ЦВК Елла Памфілова заявила про можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та передачі даних. За її словами, такі проблеми не повинні стати підставою для скасування голосування.
Попри все, росіяни почали віддавати голоси. Варто зазначити, що в Росії відсутня реальна політична конкуренція, а всі парламентські партії повністю підтримують режим Володимира Путіна та війну проти України.
Окрім виборів депутатів до Держдуми, у восьми регіонах відбудуться прямі вибори голів, зокрема у Мордовії, Чечні, Тиві, а також у Бєлгородській, Брянській, Тверській, Пензенській та Ульяновській областях. Перші виборчі дільниці розпочали роботу в найвіддаленіших регіонах – на Чукотці й Камчатці. Голосування розпочалося ще 17 вересня за київським часом, проте за місцевим вже була 8-ма година ранку.
Окрім виборів депутатів до Держдуми, у восьми регіонах відбудуться прямі вибори голів, зокрема у Мордовії, Чечні, Тиві, а також у Бєлгородській, Брянській, Тверській, Пензенській та Ульяновській областях.
Перші виборчі дільниці розпочали роботу в найвіддаленіших регіонах – на Чукотці й Камчатці. Голосування розпочалося ще 17 вересня за київським часом, проте за місцевим вже була 8-ма година ранку.