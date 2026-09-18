Пропагандист Соловйов закликав ловити "зрадників батьківщини" прямо під час голосування

У Росії стартували триденні вибори до Держдуми. Взять участь у голосуванні можуть і російські громадяни, які перебувають за кордоном. Цей факт дуже засмутив головного пропагандиста Кремля – Володимира Соловйова.

В ефірі власного шоу пропагандист не приховував лють з приводу того, що росіяни, які виїхали за кордон, теж можуть обирати депутатів до Держдуми.

Як Соловйов лютував у прямому ефірі?

Серед тих, хто голосуватиме у посольствах за кордоном, є й ті, кого у Росії оголосили в розшук.

Соловйов заявив, що посольство нібито є "територією Росії", а тому "всю цю шушеру" можна і потрібно затримувати.

Водночас юридично насправді це не так: приміщення дипломатичних представництв залишаються на території держави перебування, але мають особливий статус недоторканності відповідно до Віденської конвенції.

Солойов закликає затримувати росіян за кордоном: дивіться відео

Нагадаємо, у Росії 18 – 20 вересня проходять вибори до Держдуми та регіональних парламентів.

Голосування триватиме три дні, а перші дільниці вже відкрилися у віддалених районах країни.

Ще до початку виборів незалежні медіа та правозахисники повідомляли про тиск на спостерігачів, опозиційних кандидатів і працівників бюджетної сфери.

Глава російського ЦВК Елла Памфілова також попередила про можливі проблеми з мобільним зв'язком і передачею даних. Вона заявила, що такі перебої не мають стати причиною для скасування голосування.

Водночас у Росії фактично немає політичної конкуренції: парламентські партії підтримують владу Владіміра Путіна та його війну проти України.

За даними Інституту вивчення війни, російська влада заздалегідь створила умови для перемоги провладних сил.

Російський диктатор Владімір Путін назвав участь у виборах "обов'язком" громадян і "спільним внеском" у перемогу над Україною.

В ISW зазначають, що Кремль може використати результати голосування для демонстрації нібито всенародної підтримки війни та виправдання подальших непопулярних рішень.