Він вже боїться: чому партії Путіна намалювали рекордні показники на виборах

"Єдина Росія" здобула абсолютну більшість мандатів на так званих виборах до Держдуми РФ. Після підрахунку 95% голосів вони забрали 355 із 450 місць у парламенті. Немає нічого дивного, чому в Кремлі вирішили зробити саме такі показники на виборах.

Про це 24 Каналу розповів політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, Кремль намалював "Єдиній Росії" майже 58% голосів, що конвертується в конституційну більшість. Це дозволить Путіну фактично одноосібно робити правки до конституції.

Навіщо Кремлю рекордні цифри?

Як наголосив Джигун, Путін боїться за своє становище, тому намагається максимально перестрахуватися. Йому важливо, аби за будь-якого розкладу сил, перекупу політиків чи інших речей у нього було достатньо голосів, аби ухвалити будь-які рішення.

Страх за своє майбутнє та контроль над ситуацією змусили Путіна намалювати ось такі результати. Хоча різні журналісти, серед яких і російські, вказували, що явка на цих виборах навряд чи була більшою за 18 – 20%,

– сказав Джигун.

Чого боїться Путін: дивіться відео 24 Каналу

Для цього Кремлю довелося посилено вкидати голоси та йти на інші маніпуляції. Там завжди намагаються показати, що вибори у них "легітимні". Їм важливо, щоб це принаймні так виглядало для внутрішньої аудиторії.

Путін розуміє, що суспільний договір, який він збудував у 2000-х роках, вже дуже крихкий. Антивладні настрої зростають. Вони поки не конвертуються в гостру протидію, але невдоволення зростає. Путіну важливо прикручувати гайки та демонструвати впевнену позицію. Думаю, це і є основна причина, чому там пішли на такий результат,

– зауважив Джигун.

При цьому близько 20% мандатів своєї партії Путін віддав російським окупантам, які воювали проти України.