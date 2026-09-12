"Мертві душі" голосують за Путіна: в "Атеш" розкрили, як Росія фальсифікує результати "виборів"

На тимчасово окупованих територіях України розгорнули схему фальсифікації результатів псевдовиборів до Держдуми Росії. Цього разу вони діють за нечуваним планом, який закриває одразу дві проблеми росіян.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Яку схему створили окупанти для "виборів"?

Командування 291-го мотострілецького полку на Запорізькому напрямку використовує імена загиблих військових, щоб забезпечити потрібну Кремлю кількість голосів за "Єдину Росію". Таким чином окупанти можуть одночасно приховувати реальні втрати та створювати картину "стовідсоткової підтримки" російської влади.

На окупованих територіях так зване "дострокове голосування" стартувало ще 29 серпня. Під прикриттям псевдовиборчої процедури російські військові нібито отримали негласні вказівки забезпечити визначену кількість голосів за партію "Єдина Росія".

Однак через значні втрати російських військових реальної кількості особового складу може не вистачати для виконання встановленої квоти. Командування полку у такому випадку використовує імена загиблих військовослужбовців.

За версією українського партизанського руху, штабні офіцери навмисно затримують оформлення документів про загибель військових або їхній статус як зниклих безвісти. Після цього їхні дані нібито використовують для заповнення бюлетенів.

Штаб полку формує пачки бюлетенів від імені загиблих військових, після чого їх здають у Мелітополі, Бердянську та Токмаку.

Серед військових, чиї імена, за даними руху, можуть використовуватися таким чином, називають розвідника, солдата Заміра Кажарова, командира танка, старшого сержанта Валентина Александрова, а також стрільця, єфрейтора Валерія Карпенка.

У партизанському русі наголошують, що поки родичі можуть місяцями чекати на інформацію про долю своїх близьких та належні виплати, їхні імена нібито використовують для фальсифікації результатів голосування.

Водночас "АТЕШ" заявляє, що 291-й мотострілецький полк може бути далеко не єдиним російським підрозділом, де застосовують подібну практику. За даними руху, встановлені зверху норми можуть змушувати командирів приховувати реальні втрати та використовувати списки загиблих для потрібної Кремлю статистики.

Нагадаємо, нещодавно агенти руху "Атеш" знищили вежу зв'язку в районі селища Жудерський Орловської області Росії. Внаслідок диверсії російські військові втратили стабільний сигнал для управління безпілотниками на цьому напрямку.