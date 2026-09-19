У Росії заявили про "сильну кібератаку" на виборчу систему в Москві

Система онлайн-голосування в Москві зазнала "сильної кібератаки". Однак ситуація залишається під контролем.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову.

Що відомо про кібератаку на виборчу систему Москви?

За словами Памфілової, атаки тривають, але їх успішно відбивають.

У Московському міськвиборчкомі визнали проблеми у роботі електронного голосування у Москві та списали їх на "атаки противника".

Голова Мосвиборчкому Ольга Кириллова заявила, що 18 вересня фіксувалися "локальні несправності", які нібито не вплинули на перебіг голосування.

За її словами, фахівці пов'язують збої з атаками противника.

Напередодні на московських дільницях відбувалися масові збої терміналів електронного голосування. Колегії дільничних виборчих комісій не могли їх перезавантажити, а пристрої видавали помилку "Виборця не знайдено".

Нагадаємо, росіяни вже почали голосувати на триденних парламентських виборах.

Кореспондент Sky News у Москві Айвор Беннетт зазначає, що вибори мають продемонструвати єдність і стабільність у країні.

Водночас кандидатів, які виступають проти війни, здебільшого не допустили до виборів. Тому перемога партії Владіміра Путіна "Єдина Росія" фактично не викликає сумнівів.

За оцінкою Інституту вивчення війни, Кремль прагне використати вибори, щоб продемонструвати нібито широку підтримку війни проти України. Володимир Путін назвав голосування "обов'язком" громадян і "спільним внеском" у перемогу над Україною.

ISW зазначає, що Кремль може видати результати виборів як доказ підтримки своєї політики та обґрунтування подальших непопулярних рішень, зокрема нових хвиль мобілізації.