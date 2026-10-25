Студенти проти Вучича: у Сербії проходять найнепередбачуваніші парламентські вибори

У Сербії 25 жовтня відбуваються дострокові парламентські вибори. Студенти намагаються усунути від влади Александара Вучича, який керує країною з 2014 року.

Про це повідомляє Reuters.

Як відбуваються вибори до парламенту Сербії?

У день виборів на дільницях по всій країні утворилися довгі черги.

За даними соціологічної служби CeSID, до 9:00 проголосували 12% виборців. Це більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний час на виборах 2023 року. Сам Вучич чекав у черзі майже дві години.

Виборчі дільниці працюють із 7:00 до 20:00. Проголосувати можуть майже 6,5 мільйона громадян Сербії. Для цього відкрили понад 8 тисяч дільниць. Ще трохи більше ніж 100 тисяч сербів зареєструвалися для голосування за кордоном.

У виборах беруть участь 18 політичних списків, однак головна боротьба точиться між правлячою Сербською прогресивною партією Александара Вучича, якого висунули у прем'єр-міністра", та "Студентським списком", який підтримує молодь.

Студенти висунули 250 кандидатів. Серед них – викладачі університетів, актори та фермери. Їхню передвиборчу кампанію очолює кардіолог Ілія Срданович.

Головні обіцянки студентського руху – боротьба з корупцією та покращення освіти.

Водночас його представники поки що мало розповідають про плани щодо зовнішньої політики.

Вучич залишається серйозним суперником. Частина сербів підтримує його, оскільки вважає, що за його правління країна розвивалася: будували нові дороги, залізниці, школи та лікарні.

Вучич також обіцяв підвищити пенсії та зарплати державним службовцям, збільшити фінансування медицини й підтримати молоді сім'ї.

У зовнішній політиці він намагається підтримувати відносини з Китаєм і Росією, водночас не відмовляючись від перспективи вступу Сербії до Євросоюзу.

Напередодні виборів рейтинги двох головних суперників були майже однаковими, тож передбачити результат голосування складно.

Опитування Ipsos, оприлюднене 22 жовтня, показало, що партію Вучича готові підтримати 47% виборців, а студентський рух – 40%. Однак інші дослідження прогнозували перемогу студентів.

Чому студенти виступили проти Вучича?

Студентські протести стали найбільшими в Сербії за останні десятиліття. Вони почалися після трагедії в листопаді 2024 року, коли в місті Новий Сад обвалився навіс залізничного вокзалу. Тоді загинули 16 людей.

Студенти звинуватили владу в корупції та вимагали відповідальності за трагедію. Згодом їх підтримала значна частина суспільства.

Правозахисники та активісти заявляють, що після початку демонстрацій влада посилила тиск на опонентів.

Сам Вучич і його партія заперечують звинувачення в корупції, репресіях і стеженні за політичними противниками.

Експрезидент також стверджує, що студентський рух фінансують іноземні агенти з Хорватії та Чорногорії. Студенти відкидають ці заяви.

Після голосування Вучич заявив, що визнає результати виборів незалежно від того, хто переможе. "Якщо ми програємо, то визнаємо волю виборців. Якщо переможемо, ніхто не зможе відібрати в нас перемогу", – сказав він.